明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成

【明報專訊】衛生署牙科街症長時間輪候問題近年備受關注，衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，已引入9名有限度註冊牙醫，令牙科街症人手改善，因此6月1日起9間牙科診所會增加牙科街症整體派籌名額近三成，每年名額增至2.4萬至2.6萬個左右，診所每節服務時段將有約52個名額。

衛署在職牙醫比例增至81%

衛生署共有11間牙科診所，過往多間診所曾因為牙醫人手不足而需要停止提供服務。許美賢稱，引入9名經有限度註冊聘請的牙醫後，目前新入職衛生署牙醫的數目超過65名，在職牙醫實際人手比例，由去年9月1日69%，增至現時81%。

現時大部分牙科街症名額使用量達到99%，因應人手增加有利因素，下月1日將增加9間牙科診所整體派籌名額接近三成，但離島區診所使用量未用盡，故暫不增加名額。當局預計增加牙科街症診號下，街症每年名額由目前每年約2萬個，增加到2.4萬至2.6萬個左右，街症診所每節服務時段將有約52個名額。連同「社區牙科支援計劃」，每年合共提供6萬個牙科診症名額，許稱希望兩個計劃可以相輔相成。

登記系統下月底優化 自動派候補名額

另外，為解決長者於診所外輪候問題，衛生署早前推出「牙科街症網上登記系統」。署方稱6月下旬會整合平台登記流程，透過「智方便」或「醫健通」應用程式，實時身分認證，並自動填表。系統同時優化查閱預約方式，以「出生日期」取代「簽發日期」，牙科街症登記系統亦新增取消預約功能，及改用系統自動派發候補名額。

相關字詞﹕牙科街症

上 / 下一篇新聞

小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
福士越線撞AE86 4人送院
福士越線撞AE86 4人送院
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王