引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成

衛署在職牙醫比例增至81%

衛生署共有11間牙科診所，過往多間診所曾因為牙醫人手不足而需要停止提供服務。許美賢稱，引入9名經有限度註冊聘請的牙醫後，目前新入職衛生署牙醫的數目超過65名，在職牙醫實際人手比例，由去年9月1日69%，增至現時81%。

現時大部分牙科街症名額使用量達到99%，因應人手增加有利因素，下月1日將增加9間牙科診所整體派籌名額接近三成，但離島區診所使用量未用盡，故暫不增加名額。當局預計增加牙科街症診號下，街症每年名額由目前每年約2萬個，增加到2.4萬至2.6萬個左右，街症診所每節服務時段將有約52個名額。連同「社區牙科支援計劃」，每年合共提供6萬個牙科診症名額，許稱希望兩個計劃可以相輔相成。

登記系統下月底優化 自動派候補名額

另外，為解決長者於診所外輪候問題，衛生署早前推出「牙科街症網上登記系統」。署方稱6月下旬會整合平台登記流程，透過「智方便」或「醫健通」應用程式，實時身分認證，並自動填表。系統同時優化查閱預約方式，以「出生日期」取代「簽發日期」，牙科街症登記系統亦新增取消預約功能，及改用系統自動派發候補名額。