社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙

NGO診所參與 業界稱有醫生仍觀望

「社區牙科支援計劃」5月26日推出，每年設4萬人次診症名額，4類合資格人士可直接到32個非政府機構、77個服務點預約服務，機構需於一個月內提供服務。計劃提供服務主要是補牙、拔牙，亦包括口腔檢查、X光檢查等。其中每名參與者每180天可申請接受資助牙科服務一次，並獲3個「補牙或拔牙配額」。

另提供口腔X光檢查服務等

計劃合資格對象共4類，分別是長者生活津貼、長者社區照顧服務券、醫管局「醫療費用減免」，以及正使用社署各項家居照顧服務計劃部分合資格人士。受惠對象再細分兩層級，醫管局「醫療費用減免」全免者等可獲豁免行政費，其餘合資格人士每個「補牙或拔牙配額」收費50元（見表）。

衛生署牙科顧問醫生李筱雯稱，收取50元行政費是希望計劃參與者為自己牙齒健康負上責任，形容屬「不太多」水平。彭鴻昌則表示，工作小組成員曾討論釐定水平，他對於收取行政費理由有保留，但亦相信50元定價屬市民可負擔水平。

18區參與牙科診所分佈不一，其中南區、北區及屯門區均僅有一間診所；而黃大仙區目前兩間診所均由醫援會提供服務。該會行政總裁陳英儀昨向本報稱，區內應有不少機構提供服務，對該區參與診所數目不多感驚訝。陳稱該會轄下天水圍診所因已有不少病人就診，故無法參與；另一診所仍在觀望。而政府對服務名額是否「達標」頗緊張，要求預先尋找合作伙伴作替代服務。

對象涵醫療費減免者 社協料明年受惠人數增

彭鴻昌表示，由於支援計劃對象包括醫管局「醫療費用減免」使用者，而該組群合資格人數將於明年元旦增至140萬人，相信日後需增加計劃配額應付。他希望未來計劃也可增加治療牙周病用途的「深層洗牙」服務。陳英儀則表示，計劃對象類別頗為複雜，相信前線需用一定時間向病人解釋，冀政府加強宣傳。