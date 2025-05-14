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彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付

【明報專訊】彭博社周二（13日）引述知情人士報道，中美經貿談判取得突破後，中國已解除為期一個月、禁止航空公司接收美國波音公司飛機的禁令。

允航空公司自決交付條件時間

報道稱，北京方面本周已開始通知國內航空公司及政府機構，可以恢復美製飛機交付。其中一名消息人士說，航空公司獲授予自行決定交付時間與條件的權限。

波音在此次關稅戰可謂首當其衝。特朗普政府對主要貿易伙伴徵收關稅後，中國隨即報復，導致波音飛機價格大升，失去對中國航空公司的吸引力。彭博社上月15日報道，中國政府要求國內航空公司暫停接收波音客機。消息其後獲波音行政總裁奧特伯格證實。

波音今年原定交付約50架飛機給中國，禁令解除可使其避免重新尋找買家，亦確保飛機完成交付後能獲得大筆款項。

義烏商戶：美客悉聲明即促出貨

另外，中新社昨引述浙江義烏的商戶報道，當中美的「聯合聲明」一出，美國客戶立即聯繫交定金、恢復之前的訂單，要求快速生產出貨。報道引述主營眼鏡的商戶陳海紅稱，她與美國客戶反覆就產品細節溝通，直到凌晨2時多；和美國客戶約好這兩天收到30%的定金後，工廠就會開始生產美方訂單。

陳海紅表示，公司有50%訂單來自歐美，早前涉美訂單數量幾乎降到零，確實受到影響，但她當時已相信很快會出現轉機，「美國市場對中國商品有依存度，從我們這些年不斷增長的訂單量就能看出來。這次，和我們合作了很多年的美國客商還說『風浪都是一時的，一起經歷了這些變化，反而造就了更好的貿易伙伴關係』」。

（彭博社/中新社）

（關稅戰）

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