FT：中美財長3周前IMF地下室密談

FT引述知情人士報道，IMF與世界銀行春季年會上月21至26日在華盛頓舉行期間，美國財長貝森特與中國財政部長藍佛安會面，討論兩國貿易關係幾乎完全破裂的問題。

專家：貿戰重壓兩國 美先退縮

儘管先前雙方都放話稱已做好長期對抗的準備，但這次關稅戰「停火」的達成比外界預期的快。關鍵問題是：究竟是北京先讓步，還是華盛頓先「眨眼」？經濟學者普遍認為，美方在加徵關稅的節奏與幅度上可能過於激進。法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅說：「是美國先眨眼（指屈服或退縮）了。他們以為能無上限地加稅而不自傷，但現實並非如此。」

雙方此前互指對方更不堪關稅衝擊，但在日內瓦迅速撤回關稅的動作顯示，貿易戰對雙方皆造成嚴重壓力。《衛報》周一一篇題為「特朗普或宣稱中國關稅談判勝利——但這其實是『投降日』」的分析認為，白宮在中美經貿會談後的聲明未提及過去反覆抨擊中國的議題，而是強調「可持續、長期、互利的雙邊經貿關係的重要」。該分析指特朗普「退縮了」，市場波動、零售業警告、美國港口貨運量暴跌數據等，可能讓其政府內部的貿易溫和派取得發言權。

稱90天短暫 持久協議仍難達

專家警告，若要達成更持久和更制度性的協議，道路仍相當艱難，而要就美中之間的一系列貿易爭端取得實質進展，90天也是非常短暫的窗口期。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德表示：「中美貿易談判未來將如同過山車般起伏不定，市場雖暫時可鬆一口氣，但我們離真正脫離險境還早得很。」

（金融時報/衛報/紐約時報）

（關稅戰）