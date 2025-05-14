明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批

【明報專訊】周一的中美經貿高層會談聯合聲明上，中方宣布「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」，尚未進一步闡述。美國貿易代表格里爾對霍士新聞稱，這包括中方同意解除稀土出口管制，中方未有回應。彭博社稱內地稀土相關出口商正向有關當局查詢，要求釐清能否向美國買家供貨。路透社引述消息報道，北京應傾向保留管制框架，但外界可預期美國買家會獲加快審批出口許可證。

特朗普政府4月2日公布開徵「對等關稅」後，中國商務部安全與管制局同月4日發表「公布對部分中重稀土相關物項實施出口管制的決定」的海關總署公告，列明對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類稀土相關物項實施出口管制，強調它們都是軍民兩用。公告無提及針對哪國，但外界理解為反制美國的措施。

以上稀土跟高科技和國防製造業密切相關，美方談判人員據報視移除相關管制為優先事項。然而，聯合聲明並無具體說明中方撤回稀土管制，路透社指其一可能解釋，是中方傾向保留適用於所有國家的出口管制，但會令美國買家更易取得許可。其消息來源稱，可預期相關出口許可證的審批會加快，擁有美國客戶的出口商短期內應可取得許可證。官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」前天稱中方稀土管制還在繼續。

京暫批至少4出口許可

路透社另外引述業界消息報道，出口管制生效至今，北京已向最少4間內地稀土磁鐵製造商發出出口許可證，包括德國福士汽車的供應商。報道稱「包頭天和磁材」4月底收到向福士出口的許可證，消息指福士曾主動接觸北京求助。報道又稱，中科三環、英思特和大地熊新材料亦獲許可證。技術上，許可證應是按逐個買家公司批出，故暫未清楚以上稀土磁鐵製造商是否獲准供貨予所有客戶。

（路透社/霍士新聞/中國商務部網站）

（關稅戰）

上 / 下一篇新聞

小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
福士越線撞AE86 4人送院
福士越線撞AE86 4人送院
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王