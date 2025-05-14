美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批

特朗普政府4月2日公布開徵「對等關稅」後，中國商務部安全與管制局同月4日發表「公布對部分中重稀土相關物項實施出口管制的決定」的海關總署公告，列明對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類稀土相關物項實施出口管制，強調它們都是軍民兩用。公告無提及針對哪國，但外界理解為反制美國的措施。

以上稀土跟高科技和國防製造業密切相關，美方談判人員據報視移除相關管制為優先事項。然而，聯合聲明並無具體說明中方撤回稀土管制，路透社指其一可能解釋，是中方傾向保留適用於所有國家的出口管制，但會令美國買家更易取得許可。其消息來源稱，可預期相關出口許可證的審批會加快，擁有美國客戶的出口商短期內應可取得許可證。官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」前天稱中方稀土管制還在繼續。

京暫批至少4出口許可

路透社另外引述業界消息報道，出口管制生效至今，北京已向最少4間內地稀土磁鐵製造商發出出口許可證，包括德國福士汽車的供應商。報道稱「包頭天和磁材」4月底收到向福士出口的許可證，消息指福士曾主動接觸北京求助。報道又稱，中科三環、英思特和大地熊新材料亦獲許可證。技術上，許可證應是按逐個買家公司批出，故暫未清楚以上稀土磁鐵製造商是否獲准供貨予所有客戶。

（路透社/霍士新聞/中國商務部網站）

（關稅戰）