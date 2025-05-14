小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用

中國對美關稅措施今午調整

中美雙方上周六起一連兩天在瑞士日內瓦舉行會談，周一宣布達成協議，逐步取消自4月初以來針對彼此商品施加的大部分關稅。中國國務院稅委會昨發公告，5月14日12時01分起調整對原產於美國的商品的進口關稅措施，包括把加徵關稅稅率由34%調整為10%、90天內暫停實施24%的對美加徵稅率。

雙方發表的聯合聲明未提及「小額包裹」稅率問題，但根據白宮網站周一晚（香港時間周二早上）發布的行政命令，美東時間周三午夜12時01分（香港周三中午12時01分）起，「小額包裹」關稅稅率將從120%降至54%，並保留可選擇每件包裹100美元的固定費用。

至於原定6月1日起每件包裹固定費用增至200美元的措施亦會撤銷，上述調整適用於所有自內地或港澳進口美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。

業界：運美仍貴逾倍 電商優勢減

在取消「小額包裹」關稅豁免下，電商平台尤受影響，林宣武回覆本報表示，電商近數個月面對的情况「翻天覆地」，因此電商已改變市場模式應對，很多電商現在非單一只做美國市場，亦將市場分佈在歐洲、東南亞、中東，形容是「危中有機」。

林宣武表示，以往「小額包裹」毋須徵稅，現在是54%，連同運輸費，最終產品價格多出一倍以上，才能運抵美國收貨人手中。他稱，電商優點是「平、靚、快」，徵稅安排下，清關需時之餘亦有關稅，減低其優勢。他說，視乎個別產品的市場佔有率及有否代替供應地，部分只有中國生產的貨品雖然最終售價變貴，但仍繼續有訂單；而由於電商的邊際利潤低、只有數個百分點，新增成本定由消費者承擔。

本報以顧客身分致電DHL客戶服務專線查詢香港寄包裹往美國安排，客戶服務員表示，DHL只會就寄件徵收運費及燃油附加費，相關費用不受關稅調整影響，而清關後產生的關稅會由收件者支付。

郵政：正與美釐清關稅事宜

香港郵政方面，郵政署昨日回覆本報時重申不會代收關稅，現時繼續暫停寄往美國而內載貨品的平郵及空郵服務；對於美國政府本月12日頒布有關關稅的行政命令，正與美國郵政機關釐清有關事宜。

另外，本報記者本月2日在「小額包裹」關稅生效當日，以顧客身分在郵遞公司FedEx的分行郵寄內地製筆記簿及台灣製便條貼至美國。最終收件人本月7日收妥物品，記者前日（12日）收到電子收據，郵費扣除折扣優惠後約為340元，但貨品清關後並無加徵關稅。

明報記者

（關稅戰）

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