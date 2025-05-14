輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復

現金津貼旨在紓緩基層家庭長時間輪候公屋面對的生活困難，對象為輪候公屋逾3年、沒領取綜援的一般公屋申請住戶。房委會表示，房屋署會個別通知現正領取現金津貼的合資格住戶，並於6月30日發放最後一期津貼；至於即將今年6月輪候公屋逾3年的一般公屋申請戶，房屋署現金津貼辦事處會於5月底向相關住戶發出通知書及申請表，有意申領6月津貼的合資格住戶，應在通知書載列的限期或之前遞交申請。

社協：有小孩家庭雪上加霜

社協副主任施麗珊稱，近年受經濟環境影響，不少基層開工不足，收入減少，加上2025/26學年起取消2500元學生津貼，故不再延續現金津貼對育有小孩的家庭是「雪上加霜」，預料他們會節衣縮食。

立法會房屋事務委員會委員、工聯會郭偉強預計，停止發放現金津貼後，受惠住戶會回復收入「月月清」的生活，但應該不會出現無法繳付租金的情况。他說，雖簡約公屋、過渡房屋有助支援公屋輪候者，但僧多粥少，因此希望若政府財政狀况許可，日後能恢復發放現金津貼。

截至今年2月底，房屋署共接獲約11.47萬宗申請，當中約11萬宗申請獲批，累計發放55.6億元，預料計劃結束時，用作派發現金津貼的非經常開支承擔額尚餘約20億元，將留在中央庫房。