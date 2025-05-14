龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客

香港國際龍舟邀請賽今年踏入50周年，繼續由旅發局主辦及中國香港龍舟總會（龍總）合辦，繼續獲「M」品牌認可。今年有超過190隊、逾4500名來自12國家及地區的健兒，參加共19項賽事，隊伍數量較去年至少多20隊，包括首次參賽的埃及和卡塔爾的頂尖龍舟隊伍。今年亦特別新增中學組別及紀律部隊賽事，以鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化及弘揚團隊精神。

旅發局今年以各項活動配合賽事，包括5月31日起分別舉辦「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點；前者有10個攤檔，售賣端午糉、龍舟豆沙餅、斑蘭糕等龍舟造型的小食等；後者則有大熊貓造型打卡位等，亦有熊貓限量商品店供選購。

賽事期間亦有加拿大世界級雜技團「太陽馬戲團」在場快閃表演，旅發局更聯同本地啤酒品牌香港生力特設「啤酒樂園」，提供4款生啤讓市民旅客暢飲，旅客在活動當日到旅發局指定的旅客諮詢中心、設於尖東海旁等領取處，憑有效的旅行證件可免費領取兌換券，在啤酒樂園兌換指定生啤。

龍總主席鍾志樂稱，國際龍舟賽事由1976年起舉辦，歷史悠久，是全球最高專業水平的賽事之一，每屆均吸引世界各地龍舟健兒專程來港參加，龍總會積極推廣龍舟競渡文化及精神，將傳統節慶習俗帶到國際舞台，推動本港及國際賽事發展。