明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客

【明報專訊】一年一度的香港國際龍舟邀請賽下月7至8日舉行，主辦賽事的旅發局今年將比賽「化身全港最大型日夜龍舟嘉年華」，由端午節（5月31日）起一連9日在尖沙嘴舉辦「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點，龍舟賽日更有提供4款生啤的「啤酒樂園」及世界級雜技團「太陽馬戲團」帶來雜技表演。旅發局總幹事程鼎一昨稱，今年將以「主題式宣傳策略」，積極將賽事打造成節慶盛事，盼令旅客和市民有更精彩體驗。

香港國際龍舟邀請賽今年踏入50周年，繼續由旅發局主辦及中國香港龍舟總會（龍總）合辦，繼續獲「M」品牌認可。今年有超過190隊、逾4500名來自12國家及地區的健兒，參加共19項賽事，隊伍數量較去年至少多20隊，包括首次參賽的埃及和卡塔爾的頂尖龍舟隊伍。今年亦特別新增中學組別及紀律部隊賽事，以鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化及弘揚團隊精神。

旅發局今年以各項活動配合賽事，包括5月31日起分別舉辦「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點；前者有10個攤檔，售賣端午糉、龍舟豆沙餅、斑蘭糕等龍舟造型的小食等；後者則有大熊貓造型打卡位等，亦有熊貓限量商品店供選購。

賽事期間亦有加拿大世界級雜技團「太陽馬戲團」在場快閃表演，旅發局更聯同本地啤酒品牌香港生力特設「啤酒樂園」，提供4款生啤讓市民旅客暢飲，旅客在活動當日到旅發局指定的旅客諮詢中心、設於尖東海旁等領取處，憑有效的旅行證件可免費領取兌換券，在啤酒樂園兌換指定生啤。

龍總主席鍾志樂稱，國際龍舟賽事由1976年起舉辦，歷史悠久，是全球最高專業水平的賽事之一，每屆均吸引世界各地龍舟健兒專程來港參加，龍總會積極推廣龍舟競渡文化及精神，將傳統節慶習俗帶到國際舞台，推動本港及國際賽事發展。

上 / 下一篇新聞

小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
福士越線撞AE86 4人送院
福士越線撞AE86 4人送院
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王