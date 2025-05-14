灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸

上傳證件資料 錢匯信用卡

廣州於2023年4月實行離境退稅「即買即退」，遊客購物後可於商場內的指定服務中心辦理退稅手續，即時返還現金。而新近推出的線上「即買即退」功能，遊客購物後只需要直接在店內用手機掃描二維碼登入線上退稅系統，上傳護照、回鄉證或台胞證照片；VISA或銀聯信用卡資料，再上傳商戶提供的「境外旅客購物離境退稅申請單」和簽署，便可網上即時辦理退稅手續，整個上報、審批及退稅到帳流程大約只需5分鐘，較前往特定地點申請更快更方便。而且系統可統計顯示累計發放稅金、受理訂單和待審核訂單資料，亦可更改增刪綁定的到帳信用卡帳戶，方便遊客管理。

位於天河區的廣州太古滙是率先推出線上「即買即退」的商場，有26家品牌店提供這項服務；另外天河城、廣百百貨、友誼商店、恒唯信通訊門店的部分大疆和華為產品已在五一後陸續加入。店內會在當眼處擺放「即買即退」商戶標識等，遊客亦可向商場或店舖工作人員查詢。

相關人士指出，自2023年推出「即買即退」起，一直密切關注遊客使用情况，而從回饋中留意到，遊客覺得現金退稅「拿着一大疊鈔票不方便，用不完也覺麻煩」。因此與商家、銀行等多方協商而推出線上退稅新服務。

黃金周離境退稅申請倍增

截至今年4月，廣州市共有離境退稅商店365家，其中可「即買即退」商店已增至67家，愈來愈多國貨、潮流商品也納入退稅範圍，加上五一前夕國家推出下調離境退稅起退點至200元、現金退稅限額上調至2萬元等利好政策（見另稿），進一步刺激跨境消費熱潮。今年5月1至5日， 廣州市開出境外旅客購物離境退稅申請單便按年增長1.25倍。

現時國家執行的離境退稅稅率約11%，扣除2%手續費後實際退稅率為9%左右。有首次來廣州的外國旅客表示變相打九折很吸引，能線上辦理並即時取得退稅亦更方便，會願意考慮購買心頭好。

目前限白雲機場出境客用

需要注意的是，使用包括線上功能的「即買即退」服務只可以在白雲機場出境，且購物後最遲17日內須離境，如離境時發現不符退稅條件，已退稅金額會從綁定的信用卡內透過預授權方式扣回。相關人士還透露，正積極研究增加可退稅的離境口岸，讓更多外籍及港澳人士受惠。

明報記者