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港聞二

免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉多次以病人患「疫苗恐懼症」等為由發「免針紙」，又被指跟丈夫洗黑錢，被控16項不誠實取用電腦罪，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件昨在區院審理。法官批准控方加控一項控罪日期橫跨7個多月的不誠實取用電腦罪，並將原有牽涉15名事主的16項「不誠實取用電腦」罪改為交替控罪，稱控方的申請不會構成不公。案件押後周五再訊，以待辯方審視抗辯策略等。

被告蔡淑梅（64歲，醫生）原被控的16項不誠實取用電腦罪，牽涉15名事主，控方前日（12日）指出，蔡在2022年1月底至同年9月初，向11,628人發出12,768張「免針紙」，申請加控一項控罪日期橫跨2022年1月底至同年9月初的不誠實取用電腦罪作為「主控罪」，並將原有的16項不誠實取用電腦罪改為交替控罪。

控不誠實用電腦洗黑錢

辯方質疑，控方的做法「將件案放大咗一千倍」，對被告不公。另外，控方申請修訂其中兩項洗黑錢罪牽涉的金額。

法官勞潔儀昨頒決定時提到，控方上月24日就新增該項的不誠實取用電腦罪知會辯方，至前日（12日）正式向法庭作申請。而該項不誠實取用電腦罪的基礎，跟原有的16罪相比，不涉及重大改變，加上不誠實取用電腦罪可以是持續的罪行、蔡的涉案行為和性質相同，認為新增控罪不會構成不公，批准新增一項不誠實取用電腦罪及把原有的16罪改為交替控罪。此外，勞官批准控方修訂其中兩項洗黑錢罪涉及的金額。

勞官批准新增及修訂控罪後，被告蔡淑梅共面臨一項不誠實取用電腦罪、16項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪，以及一項洗黑錢罪。蔡與其丈夫白偉雄（64歲，退休）另同被控6項洗黑錢罪。

辯方申請將本案押後至本周五再訊，以向被告索取指示和審視抗辯策略，並稱周五「有機會開到案」，獲勞官批准。另外，控方在庭上交代證人相關事宜時透露，將傳召精神科醫生譚務成及普通科醫生許明通，以專家證人身分就「疫苗恐懼症」作供。

【案件編號：DCCC 228/24】

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