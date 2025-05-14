石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕

義工救3隻 一隻自行脫困

愛護動物協會表示，愛協督察到場前，3隻有關雀鳥已由義工移離石壆並放入紙袋內。據了解，雀鳥的羽毛被黏實，懷疑有受傷。現場所見，涉事停車場牆上的膠水範圍約有3呎長。警方向屋苑停車場職員了解，暫未能確定膠水出現的原因及用途。愛協督察已即時要求管理處清除剩下的膠水。

愛協：若戶外工程用膠水應圍板

根據愛協紀錄，相關地區未曾接報有人曾用膠水捕捉雀鳥或作出虐待行為。愛協表示，若要做戶外工程而使用膠水，應採取預防措施，例如圍封工程範圍、放上遮蓋物等，防止任何動物因而受傷。

過往本港曾發生多宗懷疑虐待雀鳥事件，包括向雀鳥丟石、將雀鳥掟落地、徒手折翼、剪翼等。其中一名87歲老翁去年9月在慈雲山慈樂邨服務設施大樓的公用廚房，以清潔刷的竹製手柄戳兩隻飛入廚房的雀鳥頭部多次，兩隻雀最終死亡。老翁早前承認一項殘酷對待動物罪，上月被判監禁8周。