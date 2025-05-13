機械人噴漆賽全內企 何永賢：來港試驗可推廣世界

何永賢形容房委會是有價值的機械人試驗場景，當中部分內地建築機械人公司已落戶香港；她舉例，來港試驗的三合一機械人能處理打磨與噴漆等工序，因本港房屋單位較外國小，公司需研發體積較「嬌小」的機械人，有關機械人亦已成功推廣至新加坡、法國、中東等地，可見來港試驗的機械人具有「一地適用、世界通行」優勢。她說本港收貨要求高，能在港「落地」的機械人，代表可與國際標準接軌，輸出海外，盼香港成為平台，讓各地企業帶來更多商機。

房局料2027增30公營項目採機械人

房屋局表示，目前已有逾20個公營房屋發展項目採用建築機械人系統，預計2027年會有另外30個公營房屋項目加入採用。另外，昨日現場展示6款建築機械人，其中何永賢嘗試操作6米高三合一牆面處理機械人。

是次油漆比賽有5間公司參賽，分別為博智林（香港）建造技術有限公司、香港大方智能有限公司、蔚建科技香港有限公司、蘇州方石科技有限公司，以及杭州豐坦機器人有限公司，全為內地公司，其中前3間已落戶香港。

比賽評分準則包括技術表現、效率與生產力、油漆塗層質素和安全表現等。由於時間關係，比賽隊伍早前已完成7.82平方米的牆面噴漆，昨再處理3.9平方米牆面噴漆。據昨日現場直播片段，最快是蘇州方石科技有限公司，以14.94秒完成噴漆，其次為杭州豐坦機器人有限公司。

冠軍讚港水平領先 建商願機械人省人手

奪冠的蔚建科技商務總監周富健表示，香港工價貴，缺乏勞工，認為有潛力來港發展機械人，故去年先以批盪機械人進軍香港，3個月前再安排噴漆機械人來港，主要應用於醫院及私人住宅項目。他稱讚香港在建築機械化及智能化水平較內地領先，例如會資助承建商採用創新科技，香港承建商亦非常歡迎以機械人減省人手，他透露已在香港5個地盤使用批盪機械人及兩個地盤使用油漆機械人，冀未來在港擴展應用。

議員：助改善安全 吸年輕人入行

出席活動的勞工界立法會議員周小松被問會否擔心建築機械人跟工人「搶飯碗」，他強調機械人不能代替所有工人，僅代為處理部分工序，亦需人機配合，相信採用機械人可改善建築安全，有助吸引年輕人入行。