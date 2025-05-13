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港聞二

擅攜投訴信離獄 鄒家成維持定罪改罰款

【明報專訊】正因初選案服刑的鄒家成，前年在懲教署不知情下擅自將一份申訴表格交予一名助理律師，由對方帶出收押所，事後二人就同一項「將未經授權的物品攜帶監獄」罪成，分別被判監3天及罰款1800元。二人早前提出上訴，高院昨日駁回定罪上訴，但裁定鄒的判刑上訴得直，改判罰款1800元，並指原審裁判官忽略對鄒有利的因素，即鄒無從得知申訴表格不一定交予懲教署代寄，他本有途徑可申請委託第三方代寄。

官：鄒沒被告知可申第三方代寄

控方案情指出，鄒家成（27歲，圖）於案發時正被扣押在荔枝角收押所；胡詠斯（30歲）在代表鄒的律師事務所任職助理律師。2023年5月2日，鄒在收押所會面室內與一名大律師及胡見面，其間趁懲教人員離開時，鄒將一份申訴專員公署的申訴表格攝入已完成交收程序的文件內，胡將所有文件裝入袋內，一併帶出收押所。

法官張慧玲於判辭稱，《監獄條例》已列明在什麼情况下囚犯向指明人士發出信件可被打開及搜查，可見懲教署對指明信件的保安程序是有法可依，鄒沒有通知署方做安檢而將申訴表格交予胡，屬未獲授權物品。

指鄒故意 律師清楚見「鬼祟行為」

張官觀看閉路電視片段後，認為鄒是故意趁懲教人員離開後，將申訴表格偷偷攝入文件內作掩飾，胡清楚見到鄒的「鬼祟行為」，二人都是明知該申訴表格為未獲授權物品，故駁回二人的定罪上訴。

至於鄒另提出刑期上訴，張官考慮案中所有情况，包括鄒在案發之前曾投訴懲教署不當閱讀及不寄出他給律師的信件，認為原審裁判官忽略對鄒有利的因素，包括懲教助理只告訴鄒「他必須將投訴表格交給懲教署代為寄出」，沒告知他可另行申請由第三方代寄，以及監獄內雖有貼出關於申訴專員的告示，但無提及囚犯可另行申請由第三方代寄。

張官認為，在鄒主觀相信他的信件曾被不當閱讀及不被寄出，加上他沒被告知可申請由第三方代寄的情况下，鄒的罪責較輕，罰款已能恰當反映罪責，故裁定其判刑上訴得直，撤銷3天監禁，改判罰款1800元。

【案件編號：HCMA 350/24】

相關字詞﹕高等法院 定罪上訴 將未經授權的物品攜離監獄罪 助理律師 鄒家成

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