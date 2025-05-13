環諮會通過南生圍起樓環評 提3條件 濕地改善工程完成前不許建屋

曾稱撥一筆過保育基金 顧問：先商細節

發展商早前表示會將發展項目餘下九成土地交還政府，向政府提供一筆過保育基金供長期管理保育之用。昨日環諮會會議上有委員關注發展商會否提供該筆保育基金，發展商顧問代表稱要先與政府商討有關細節，未透露詳情。

顧問表示，南生圍發展項目會以先保育、後發展方式推行，就其後會否成立基金及將餘下土地交還政府，下一步需與政府溝通。顧問稱發展商會提供資助，確保濕地日後能夠長遠營運。

由恒地及傅老榕家族合作的南生圍項目，已於2021年獲城規會上訴委員會批准，有效期5年。發展商今年2月向環諮會闖關，環諮會昨開會討論項目的環評報告，結果一致通過，意味發展商先後成功向城規會及環諮會闖關。發展商早前對本報稱，若與政府達成協議，最快今年第三季展開濕地營造工作，今年內不會動工建屋。

根據發展商提交的環評報告，南生圍發展項目涵蓋166公頃土地，當中11.6公頃土地擬建2521個住宅單位，供6000人居住，涉140幢3層高獨立屋，以及28幢19至25層高大廈；其餘約154公頃濕地，發展商早前表示會交還政府作長遠保育和管理。

提鳥類友善措施 環團倡納動工許可證

環諮會昨除提出3項條件，亦提出3項無約束力建議，其中一項是要求發展商制定在工程範圍內進行的設計、施工和營運中實施鳥類友善措施。長春社公共事務經理吳希文稱，政府有條件批准新田科技城的環評報告，當中一項條件就是要求土拓署提交鳥類友善設計指引，認為南生圍與新田都是后海灣重要的雀鳥飛行走廊，南生圍項目應看齊新田科技城，將鳥類友善措施納入動工許可證，確保發展商依照指引施工。