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港聞

港聞二

張健華遭頒令破產 「唔緊要 我冇錢」

【明報專訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華（圖），被指於2014年與一名智障女院友非法性交，院友母親入稟區院向張健華等3名被告索償並獲勝，惟張未按法庭命令賠償83.6萬元；院友母親再入稟高院申請張健華破產；高院法官陳健強昨日聽畢雙方陳辭後，對張健華頒下破產令。張健華在庭外表示，他會就區院案件繼續上訴，又說「破產都唔緊要，因為我冇錢」，並認為「破產官」可為他就其他案件追討其他款項。

遭呈請破產者為張健華，債權人與非法性交案的女事主同名，由其母親代表入稟。在區院的索償案件中，法官去年3月裁定張和康橋之家共須向事主賠償逾119萬元。張後來申請上訴許可和暫緩執行判決，區院法官黃若鋒上月駁回張的這兩項申請。債權人一方昨稱，是次破產呈請建基於區院案件，張健華就區院案的上訴申請已被駁回。

區院案上訴申請已駁回

張：會繼續上訴

張於庭上表示，會繼續就區院案件上訴，因為他認為區院法官駁回其上訴申請時，所頒下判辭沒回應他提出的上訴理由，例如案中閉路電視片段根本沒拍攝到事主指稱的性侵事件，這是「鐵一般的事實」。他說：「佢（區院法官）全份嘢都唔敢講。」

張又質疑，為何區院案的第二被告康橋護理服務有限公司不用破產​，只有他須被呈請破產。債權人一方回應稱，因為張及該公司被裁定就事件有共同責任，而公司已於今年2月被頒令清盤。

陳官聽畢雙方陳辭，表示就區院案件，被告通常須遵守法院判令，否則另一方或須要求執行破產令，而且上訴不一定能成為延遲破產的理由，張就區院的上訴申請也已被駁回；因此頒令張健華破產。

【案件編號：HCB 9109/24】

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