新冠陽性率一年高 兩童染疫一危殆一嚴重

中3病毒 17月大女併發嘶吼

該名17月大女童上周五起發燒和咳嗽，前日到瑪麗醫院求醫，留醫兒童深切治療部，臨牀診斷同時染新冠、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症，情况危殆。

另一個案為13歲長期病患女童，上周五出現氣促到瑪麗求醫，留醫兒童深切治療部；其呼吸道樣本證實對新冠病毒呈陽性反應，臨牀診斷為新冠病毒併發肺炎，情况嚴重。兩人潛伏期內沒外遊，各有兩名家居接觸者確診新冠，其中17月大女童的家居接觸者已痊癒。

衛生防護中心稱，新冠病毒於本港社區整體活躍程度自3月中持續上升，最新監測數據顯示，截至5月3日一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去4周持續上升。呼吸道樣本陽性比率從4周前5.09%升至11.42%，屬一年新高。XDV變種於本地流行率趨升，佔分析樣本91.3%，成主流病毒株。

學者料高峰期持續三四月

港大內科學系講座教授孔繁毅稱，現時本港流行變異病毒株以XDV及JN.1後代譜系為主，免疫逃脫力高，增加市民重複感染風險；預料今次高峰期持續3至4個月，由於健康人士感染後病徵較輕，相信輕症數字將比上次高峰期多。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華表示，近日很多小朋友同時感染數種病毒，如人類偏肺病毒、呼吸道合胞病毒，若再感染新冠會加劇病情，出現併發嘶吼症、腦炎及嚴重肺炎等。