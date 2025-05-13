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西醫涉濫發萬張免針紙 控方申增控罪辯方指不公

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉多次以病人患「疫苗恐懼症」等為由濫發「免針紙」，又被指跟丈夫洗黑錢，被控16項不誠實取用電腦，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件昨日在區院審理。控方稱蔡曾向逾1.1萬人發「免針紙」，申請加控一項不誠實取用電腦罪作為「主控罪」，反映蔡屢以同一方式犯案。辯方反對稱，目前控罪僅涉及15名事主，質疑控方做法「將件案放大咗一千倍」，對被告不公。法官聽畢雙方陳辭後，今午會就新增控罪的申請頒決定。

被告蔡淑梅（64歲，醫生）被控16項不誠實取用電腦罪及1項洗黑錢罪；蔡與丈夫白偉雄（64歲，退休人士）另同被控6項洗黑錢罪。

逾萬人獲發 擬召15人作供

控方代表、高級檢控官吳加悅指出，被告在2022年1月30日至9月1日，向11,628人發出12,768張「免針紙」，其中12,749張以「疫苗恐懼症」為由發出。吳稱控方不可能在審訊中「傳召晒萬幾個人出嚟做證人」，打算傳召其中15人作供，並加控一項不誠實取用電腦罪作為「主控罪」，反映蔡多次以同一方式犯案。吳強調控罪基礎不變，不會對被告構成不公。

辯：將案放大千倍 需時審視策略

辯方資深大律師蔡維邦陳辭稱，被告面臨的控罪僅牽涉15名事主，如今控方新增控罪「告晒萬幾個」，「將件案放大咗一千倍」，為檢控帶來徹底（radical）轉變。蔡維邦又提到，若面對新控罪，辯方需時審視抗辯策略，以至考慮是否需要尋找該萬多名病人，力陳控方的申請為被告帶來不公和困難。就控方指被告以「疫苗恐懼症」為由發出「免針紙」，蔡維邦援引控方專家報告，稱控方專家也認同「疫苗恐懼症」是一種疾病，質疑以此為由發免針紙是否構成不誠實取用電腦。

控辯雙方陳辭後，法官勞潔儀續就檢控基礎向控方提問，其間吳加悅透露，被告曾在2022年9月某3天之間發出800張「免針紙」。吳稱控方會以診斷時間短作為其中一項基礎，推論被告濫發萬多張「免針紙」。

【案件編號：DCCC 228/24】

相關字詞﹕西醫 區域法院 不誠實取用電腦罪 新冠疫苗 免針紙 新冠疫情

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