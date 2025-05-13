團體申西九設露宿者宿舍 「四小龍」居民議員聯署反對 社協稱規範嚴格助融入主流 籲停污名化

地政總署上月底向居民和區議員發出諮詢文件，2017年創立、關注露宿者權益的團體「同路舍」申請在上址作露宿者宿舍及附屬辦公室等用途，提出先訂3年租約，其後每季續租，總建築面積不超過1155平方米。該址在「一號‧西九龍」旁邊，同區有「四小龍」等大型屋苑，按地圖顯示，選址離泓景臺約3分鐘步程，離碧海藍天、海麗邨及深水埗官立小學分別約4分鐘步程，昇悅居則約8分鐘步程。「同路舍」本在大角嘴設無家者社區中心，該團體暫未回覆本報查詢。

地政總署諮詢期明天（14日）完結，不少居民表示反對。有人在facebook「四小龍」居民群組發起網上聯署，呼籲電郵民政事務總署反對，亦有附近屋苑住戶在各座收集簽名。立法會議員鄭泳舜、梁文廣等亦設街站收集意見，並與勞福局見面，表達反對。

居民憂小孩染惡習 有學校關注

立法會議員陳凱欣表示，上周四（8日）陸續收到居民意見，憂部分露宿者有賭博等惡習，或影響小孩，亦有學校表示關注；她了解部分露宿者中心吸引無家者排隊領飯，附近放滿他們家當，稱「近月民生事務已經令大家不開心」，不應增加市民不滿。她建議宿舍選址露宿者集中區的社福機構，如深水埗醫局街美沙酮診所，「四小龍、海麗邨，哪有（露宿者）呢？」

議員引述何啟明：無意主動營運

陳凱欣昨晨約見副勞福局長何啟明，她引述對方稱認同選址近民居，稱政府無意主動在該處營運相關設施。勞福局回覆本報查詢稱不透露會面內容。陳今早將晤發展局，建議用地作教育或醫療用途。

社協：六成街友處西九 選址合適

香港社區組織協會幹事吳衛東認為，露宿者宿舍規矩嚴格，禁止煙酒、聚賭，入住者均願意接受規範，又稱宿舍屬過渡性，其後可入住公屋等長期居所，「大家共同方向是減少露宿者，協助他們規範化，從而進入主流社會」，對社會有得益。他又稱不少人因無法負擔租金才露宿，雖然部分有個人因素，但露宿本身非犯罪，社會不應標籤無家者。他亦指獲政府資助的宿位僅從2011年202個增至2024年228個，有需要增加供應，而全港逾六成露宿者集中西九龍區，認為該區是合適選址。