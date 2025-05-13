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消息：去年立法無「諗漏」 非針對黎案長和

【明報專訊】立法會去年3月通過《基本法》23條立法，訂立《維護國家安全條例》，事隔一年多再根據《條例》就國安公署工作制訂附屬法例。律政司長林定國昨日出席立法會委員會會議後解釋，因應地緣政治現况，有國家對中國和香港採取敵對行為，有需要確保國安法律能有效應對現有和潛在的國安風險。政府消息人士表示，立法並非針對黎智英案或長和擬出售巴拿馬港口等個別案件或事件。

鄧炳強：CIA招華叛國者 國安風險嚴峻

昨在立法會會議上，選委界馬逢國問到為何在這時立法。保安局長鄧炳強稱，23條立法後需時觀察執行情况，梳理細節，雖然國安公署至今不曾動用案件管轄權，但要居安思危。他稱，國際形勢「風雲色變」，舉例美國中情局（CIA）早前公開招攬在中國的叛國者，反映國安風險非常嚴峻、突如其來，必須盡快立法。

政府消息人士強調23條立法時無「諗漏」，訂立附例的權力本身存在，當局一直推進，若說附例是針對個別案件「只是猜想」，重申要「未雨綢繆」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，立法並非針對現有案件，黎智英案已差不多審結，長和交易也毋須以本港法律應對。他相信此時立法，是回應中央一直要求完善國安法律，加上美國總統特朗普上台後加強遏制中國。他表示，暫未見有國安案需交公署處理，中央也絕不希望動用相關管轄權。

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