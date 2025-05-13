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訂附例助國安公署辦案 「權力不增」 公署「履職場所」擬列禁地 披露調查犯法

【明報專訊】按《基本法》23條訂立的《維護國家安全條例》（下稱《條例》）實施一年多，政府首度動用條例賦予的權力，建議就中央駐港國安公署的工作制訂附屬法例，立法建議包括將公署「履職場所」劃為禁地，沒合法權限入內及作間諜活動等屬違法，並倡立法保密公署工作，包括禁止披露公署調查（見表）。保安局長鄧炳強沒正面回應中央有否指示立法，稱有鑑於地緣政治震盪升溫，須及早制訂全面的維護國安措施（見另稿）。

立法會保安事務委員會及司法事務委員會昨舉行聯席會議，討論政府就制訂附屬法例的建議。立法會前晚發出會議預告，有關建議文件昨於會前約5小時公開，提及特區政府是按《條例》110條訂立附屬法例，制定多項條文協助國安公署執行國安法賦予的案件管轄權。按照《港區國安法》第55條，若案件涉該法列明的4類罪行，並符合指明條件，包括特區政府無法有效執行國安法的嚴重情况等，並經特區政府或國安公署提出及中央政府批准，公署可行使案件管轄權。

「先訂立後審議」 最高罰款50萬囚7年

附例以「先訂立後審議」方式立法，刊憲當日生效，暫未有具體立法時間，亦未見罰則；消息人士說要視乎罪行嚴重程度而定。《條例》訂明，附例最高刑罰不超過罰款50萬元和監禁7年。鄧炳強昨強調，訂立附例不涉及新增國安公署權力，不會令公務人員承擔新責任。

「禁地」不涉民居商地 不涵在外調查地點

立法文件建議特首根據《條例》將國安公署的「履職場所」劃為禁地。鄧炳強在會議表示，原意是保障公署的辦公地點免受間諜活動、搗亂行為等帶來風險，禁地將是公署單獨佔用的整幢建築，不影響民居或商業地方。至於公署蒐證調查地點會否列為禁地，他說公署在外搜查時會獲執法人員協助封鎖，保障已足夠。政府消息人士稱，禁地可以增減，若有改變會刊憲。

議員楊永杰憂慮市民或誤闖禁地。鄧炳強說刊憲公布禁地後，會公開地址及坐標範圍，並在禁地設告示，相信市民不會感混亂。議員鄧飛問到在禁地犯法的司法管轄權，鄧稱若不涉國安法第55條，將由本港執法。

目前按《駐軍法》劃定的軍事禁區、軍火庫及國防設施，以及中央或特區政府佔用的無線電及電訊設施等，按《條例》均屬禁地，任何人沒合法權限進入禁地，最高囚兩年；意圖危害國安而在禁地作間諜活動，最高囚20年。《條例》賦權警方及獲禁地授權的人員要求任何人離開禁地或毗鄰之處，以及停止查察等間諜行為。

消息：倘不知公署辦案 報道不違法

政府同時建議訂立條文保密國安公署工作，包括禁止任何人沒有合理辯解或合法權限下，披露與公署調查有關的資料，同時規定任何人不得獲取、管有或披露公署工作相關資料。就傳媒報道國安公署調查會否違法，政府消息人士稱若公署已公開有關資訊，或傳媒從公開資料知悉有人受查、惟不知道公署正辦理該案，不會觸犯法例。

《條例》規定，訂立附例旨在更有效實施國安法及國安公署職責。今次大部分條文為便利國安公署執行案件管轄權，鄧炳強在會後被問到，為何沒就被調查者或被捕人的權利保障訂立附例作平衡；他重申今次是按《條例》列明的目的立法。律政司長林定國在會上被問到附例有否增減主體法例，他強調「（附例）不可能減損原有國安法給予國安公署的權責」，強調不影響《基本法》、《港區國安法》和《條例》對人權自由和法治原則的保障。

3條件下公署可管 陳弘毅稱疑犯權利跟內地

基本法委員會前委員、港大法律學院教授陳弘毅稱，倘國安公署動用案件管轄權，適用法律為內地的刑事訴訟法，被調查者或嫌疑人的權利按內地法律而定，國安公署的權力和界限則受國安法規定，非附屬法例處理範圍。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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