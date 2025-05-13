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港聞二

灣區熱搜：粵香港商會：帶動經濟良機 將邀外商觀賽

【明報專訊】在天河體育中心東門對面的金利來大廈，一個全運會倒計時的裝飾放置於大廈門口中央，與廣州市推動的「全民迎全運」相呼應。廣東省香港商會會長、金利來集團房產總經理曾沛源笑言，今屆全運由粵港澳三地共同承辦，是香港第一次以「主人家」身分參與，投入感與以前截然不同。

曾沛源說，1980年代初，天河體育中心還是一片農田，即使附近建好了部分大樓，但還是能見牛羊出沒，而通過舉辦第六屆全運會，不單天河體育中心建成了，整個天河區也得到迅速發展，成為廣州市經濟中心，除了商會、駐粵辦等機構落戶於此，多年來不少港人在天河區生活、讀書、創業及就業，「所以對香港來說，今屆全運也是一個機會，通過辦好賽事去提升城市設施和服務水準，進而帶動經濟發展」。

曾沛源稱，知道不少港籍學生已報名做全運會志願者，而全運期間，商會除了將推動粵港兩地市民互相旅遊觀賽，也會聯繫其他外國商會安排觀賽，「透過賽事讓更多外國朋友了解香港，了解大灣區，促進國際交流」。

開幕式添港澳元素 創新技術打造新潮盛會

除了在穗港人積極參與全運，據十五運會和特殘奧會開幕式副總導演黃沛凌透露，十五運會開幕式的創意方案已經完成，近期導演組的主要工作是演員遴選。由於今屆由粵港澳三地聯合舉辦，因此導演組會在創意中增加很多港澳元素，例如將粵語、港樂金曲、非遺技藝、南派武術等文化象徵，添加到開幕式內容中。導演組也深入考察大灣區的前沿科技成果，「我們將借助數碼技術、虛擬現實等創新手段，打造一場有傳統又有新潮的開幕盛會」。

相關字詞﹕廣東省香港商會 天河體育館 全運會 大灣區

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