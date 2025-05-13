間中留宿 男子涉姦女友人16歲女兒

事主病父長卧牀 被告與事主母關係親密

被告C. Z. G.（現56歲）報稱在海南三亞市擔任市場管理員。他被控於2023年5月8日在上水一公屋單位強姦X。

控方開案陳辭稱，X與父母及姊姊在案發單位同住，因病臥牀的父親於2023年3月離世。被告2017年開始與事主的母親關係親密，間中會到她們的家留宿。母親在事主的枕頭附近發現避孕套包裝袋，追問被告後揭發本案。控辯雙方承認的事實指出，案發翌日的法醫驗傷結果顯示，事主處女膜有一新一舊的完全撕裂傷。

事主喪父兩月 母姊離家後遭侵犯

X昨以視像形式作供，稱被告是母親的好朋友，她稱呼被告為「叔叔」；平時她與母親及姊姊睡在同一房間內的雙格牀，她與母親睡下格，姊姊睡上格，被告留宿時會在她們牀邊「打地鋪」，或睡在摺牀。

X表示，案發日早上睡醒後，躺在下格牀用手機。當姊姊與母親外出後，被告入房並睡在她旁邊，開始用手指觸碰她的私處。X一直側臥、背對被告，其間聽到他在找東西及傳出拆開包裝紙的聲音，然後又觸碰她私處。X感覺到私處內有物體在動，於是嘗試推開被告，推了數次才成功。她說沒看到被告的陰莖，但憑痛楚及不舒服的感覺，認為被告當時用陰莖抽插她的私處。她說過程中被告對她說「就快得喇」，兩人又分別接聽母親的來電。

X說，她不同意被告對她作出有關行為，事後她因害怕而坐在客廳中哭泣。X今繼續作供。

【案件編號：HCCC 268/24】