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冷氣故障影響手術 聖德肋撒認有冷凝水滴

【明報專訊】本報昨日報道，九龍私家醫院聖德肋撒醫院主座大樓去年7月底冷氣故障大半小時，事發時正在該院為病人做手術的外科專科醫生廖子良反映，故障後冷凝水曾滴至手術牀上。院方早前向本報稱當時沒有出現冷凝水，昨日再回覆本報稱，經重新確認，意外期間曾出現水氣凝結而形成的水滴，但沒有人員需在手術室撐傘。

事發於去年7月31日晚上約7時，冷氣故障長約45分鐘，共12宗手術受影響。廖子良早前向本報表示，事故期間感覺不到手術室有通風，牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴到手術牀上，內視鏡及連接組件亦疑因受潮損壞，形容當時手術環境屬災難性，強調抽風和無菌環境對手術甚為重要。他提到獲悉有其他手術醫護人員需於手術室內撐傘，手術牀亦需移離原本位置。

否認人員手術室撐傘

聖德肋撒醫院昨午向本報表示，院方重新確認事故期間曾出現水滴，相信是由於溫差緣故令水氣凝結成水滴；由於本報已將廖子良的意見列出，故只向其他9名同場醫生及護士查詢，確認當時沒有人員撐傘。

衛生署就事故經過約半年調查，今年3月回覆廖子良稱該院無違規。衛生署早前向本報解釋，調查發現空調系統故障，惟作感染控制用途的手術室通風系統運作正常，醫院有按既定應變計劃採取措施，事故不屬私院須呈報事件。

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