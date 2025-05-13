南丫四號多份圖則 水密艙壁描述不一 船廠證人認有衝突

海泰號船頭加鋼片 證人忘記何時裝

南丫四號由財利船廠建造，海泰號則由財利轄下的珠海斗門船廠建造。財利維修部時任主管羅炳生昨日作供，他於2000年短暫任職工程部，負責繪製船電器圖則，其後主力保養工作，2008年起參與海泰號年檢維修。

代表海事處的大律師徐穎文展示多份南丫四號圖則，觸及「消失的水密門」爭議。其中在剖面及艙壁圖，舵機房及油箱房之間的艙壁標示為「access opening」。羅炳生稱，這代表一般通道口，「無寫明watertight（水密），無講明一定要防水」，認為南丫四號按上述圖則製造。

同位置有圖則標示通道口 有標水密艙壁

海事處一方指出，剖面及艙壁圖的另一部分，標記同一地方為「WT BHD」，代表水密艙壁。羅炳生稱「就咁睇，兩張圖都有啲衝突」，承認部分圖則表明為水密艙，部分圖則標示為通道，描述有差異。羅稱工程部經理張泉佑負責把關，確保圖則沒有不脗合之處；若張不在，便由財利董事羅愕瑩處理。

研訊另一重點是海泰號左右船頭包有金屬片，或加劇撞擊。羅稱，鋼片用途是保護船頭免被撞毁，印象中未曾維修或更換鋼片。代表海難家屬的大律師譚俊傑問，若鋼片脫落，是否需即時重裝；羅稱不必，「無（鋼片）都無問題，可以照樣行船」。

財利時任繪圖員鄺啟紀曾於1996年參與南丫四號的傾斜測試，透過移動壓載物的位置，找出船身重心及計算穩定度。鄺稱，海事處驗船督察會在場見證測試，不清楚有否帶圖則。家屬一方引述測試報告稱，1996年船空載（lightship condition）重量為48.7噸，兩年後增至63.6噸，摒除中間增加逾8噸鉛製壓載物，問為何整艘船會增重5至6噸。鄺表示不知道，他1998年已離開財利。

家屬方質疑南丫四號兩年增重逾5噸

財利時任助理工程師許森偉於2006年接手南丫四號的維修工作，並負責預約海事處驗船，包括一年檢、兩年檢和四年檢項目。家屬一方引述資料稱，南丫四號2003年僅接受一年檢和兩年檢，無接受四年檢，延至2005年才做四年檢，形容「cycle（循環）斷咗，一直錯足10年」。許承認無留意錯誤，不知道財利有否申請延遲驗船。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）