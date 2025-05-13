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港聞

港聞二

約女子酒店房飲酒 兩消防涉輪姦受審

【明報專訊】26歲女咖啡師2021年8月在旺角帝京酒店房內，跟兩名消防員飲酒，其間兩人涉嫌趁女子飲醉臥牀休息時輪姦她，各被控一項強姦罪，案件昨日在高等法院開審。控方開案陳辭稱，事主當日目睹兩被告「輪住」向她施暴。事主供稱，她曾捉住其中一名被告的手，向對方「眼神求救」，卻被對方將其手鬆開，令她感非常無助。

案發時26歲、任職咖啡師的事主X供稱，她於2014年任職服裝店售貨員時，透過當時的男友認識在另一分店工作的被告李浩田（約31歲），並交換Instagram（Ig）帳號，但兩人沒有聯絡。至2021年8月4日，李浩田回覆她在Ig發布的限時動態，兩人自此開始聊天，過程中得知李及另一被告陳卓軒（約29歲）當時同任職消防員。同月8日，她應邀跟李、陳及另外一男一女，在尖沙嘴諾士佛臺一間酒吧見面，翌晨各自離開。

事主：被告稱另相約數人 終只得兩被告

X供稱，同月20日，李浩田相約她到旺角帝京酒店飲酒，表示出席上次聚會的人及另外數名「女仔朋友」也會參與，最終她當晚先跟李共晉晚餐，再跟他一同前往酒店房間。X表示，她跟李進房後，只見陳一人在房內，但她不覺詫異，因李曾說過其他朋友會遲到。X稱，3人其後坐在牀上玩啤牌和猜枚，「輸咗要飲」，她喝掉11至12杯約250毫升、由伏特加或韓式燒酒混合果汁的飲品後「開始醉」，感頭暈和手腳乏力，遂卧牀休息。

喝醉被侵犯 向一人「眼神求救」不果

X提到，她休息其間感到陳隔着內褲觸碰自己陰部，嘗試推開對方但不果。X又稱，當時她亦捉住李的手，向他「眼神求救」，但李將她的手鬆開，使她感非常無助，之後陳進一步用手直接接觸其陰部。X形容當時自己一直處於「瞓下醒下」狀態，當再次醒來時，發現全身赤裸的陳用雙手按着自己的肩膀施暴，歷時數分鐘，對方沒戴安全套，其間她曾「郁動身體」反抗，但不成功。X又稱，陳施暴時曾向李「做啲手部動作」，「好似示意緊大家之後點做」，之後兩被告「交換位置」。

控方開案陳辭提及，李其後把下體放進X口中，又在她面上射精，兩名被告施暴時均沒戴安全套。翌日凌晨時分，陳向X稱「你唔使驚，我幫你著番衫」，並用毛巾清潔她的面及陪她離開酒店。審訊今續。

【案件編號：HCCC 230/24】

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