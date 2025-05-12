【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花

街坊囑田二少多爭託管服務

陳克勤話媽媽收花回贈笑容

實政圓桌田北辰向街坊派花，其間一名女街坊握住佢隻手話：「田議員，平時我喺電視機度睇你咁惡，估唔到你真人係咁和善喎！」田二少就話「向政府爭取嘅時候，梗係要強硬啲啦！」佢又撞到老街坊，一名婆婆帶住孫女嚟攞花，仲拎一張早年佢手抱孫女同田二少嘅合照，𠵱家孫女已升小六。婆婆託田二少要向政府爭取多啲在校課後託管服務畀孫女，減輕其壓力。

新民黨容海恩就喺社交媒體上載三母女合照，祝大家家庭幸福。民建聯陳克勤同團隊去咗大圍站派花，佢話康乃馨唔名貴，但收到嘅媽媽都回贈笑容和感謝，佢話民建聯會繼續推動更多家庭友善政策，等媽媽們每日都過得輕鬆啲。