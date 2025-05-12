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港聞

港聞二

【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花

【明報專訊】噚日母親節，唔少議員開街站向各位媽媽派發鮮花、毛巾花等飾物。而正出訪中東嘅特首李家超提前準備咗康乃馨花束送畀媽媽同太太，感謝佢哋盡心竭力照顧家庭；佢早前並向特首辦一眾媽媽送上花園組準備嘅康乃馨花束，多謝佢哋努力工作同時亦為家庭和子女無私奉獻。政務司長陳國基就同勞福局長孫玉菡去咗「社區客廳」探訪基層家庭媽媽，陳國基話做媽媽本來就唔輕鬆，佢喺社區客廳接觸過唔少單親媽媽，交流期間「真切感受到她們不向命運低頭的倔强」。

街坊囑田二少多爭託管服務

陳克勤話媽媽收花回贈笑容

實政圓桌田北辰向街坊派花，其間一名女街坊握住佢隻手話：「田議員，平時我喺電視機度睇你咁惡，估唔到你真人係咁和善喎！」田二少就話「向政府爭取嘅時候，梗係要強硬啲啦！」佢又撞到老街坊，一名婆婆帶住孫女嚟攞花，仲拎一張早年佢手抱孫女同田二少嘅合照，𠵱家孫女已升小六。婆婆託田二少要向政府爭取多啲在校課後託管服務畀孫女，減輕其壓力。

新民黨容海恩就喺社交媒體上載三母女合照，祝大家家庭幸福。民建聯陳克勤同團隊去咗大圍站派花，佢話康乃馨唔名貴，但收到嘅媽媽都回贈笑容和感謝，佢話民建聯會繼續推動更多家庭友善政策，等媽媽們每日都過得輕鬆啲。

相關字詞﹕陳國基 李家超 母親節

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