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港聞二

社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金

【明報專訊】規管劏房租賃的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》由2022年起生效，保障租戶享有「2+2」共4年租住權，每次租賃期兩年，續約租金加幅不得多於10%。香港社區組織協會調查發現，有個別受訪的不適切居所住戶被加租幅度超過10%，即超出法例上限，最高加幅的受訪個案為11.1%，租金增加500元。社協倡設起始租金及每兩年檢討劏房租務管制條例。

社協於今年1至3月透過網上問卷訪問165名不適切居所住戶，其中有112名受訪者在規管生效後沒搬遷，但調查發現31.3%沒搬遷者表示被加租，當中約3.8%受訪者指加租幅度逾10%。根據社協去年發布的同類調查，205名受訪不適切居所住戶中，有31.2%人表示被加租。社協另表示，有受訪者與業主簽約時被收取按金以外的額外費用，甚至被索取1000元額外費用。

至於水電收費，調查發現情况改善，表示業主會按水費單收費的受訪者由2022年15%增至今年34.5%，表示業主會按電費單收費的則由5%增至32.1%，不過仍有懷疑濫收水電費個案，調查顯示每度電費中位數為1.6元，更有個案被收取每度電2.2元。

七旬租客憂難追討 望加强規管

政府曾表示倘實施「簡樸房」規管的同時設起始租金，預料有業主退場，社協社會組織幹事呂綺珊對此表示，難評估業主退場意欲，但不少外國例子是同時規管劏房質素與起始租金，因此實施「簡樸房」規管屬好的契機推出起始租金，並建議政府規定劏房業主出租後，年租收入不能高於差估署租值的120%。

七旬的龍女士於2022年以月租4800元租住土瓜灣劏房，惟首次租賃期未結束，業主已於2023年加租500元，去年再提出加租200元，暫仍在商討新租金。龍女士說，她曾質問業主加租之舉是否違法，業主反駁稱「你情我願」；她形容業主無視租務管制而加租如「無法無天」，亦擔心向小額錢債審裁處追討款項過程繁複，盼政府加強規管劏房租賃情况。

相關字詞﹕起始租金 劏房 社協 劏房租務管制

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