戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民

縫合死者傷口 作最後心意

也門武裝衝突逾10年，公營醫療系統名存實亡——醫護遭欠薪、黃昏後深切治療部無醫生，連藥物及儀器亦欠奉，「病人自行買尿喉，再由醫生協助插喉」屢見不鮮。然而，無國界醫生在塔伊茲將一間酒店改建而成的母嬰醫院，自9年前起在這戰火蹂躪國度，為5歲以下兒童及高風險孕婦燃點希望。而曾在屯門醫院擔任婦產科醫生8年的Carrysa，去年辭掉原有職位，踏足也門延續使命，在該母嬰醫院駐院3個月。

Carrysa駐院期間，每月平均協助接生550個初生嬰兒。縱然有個案讓人傷感，但更多的個案令人鼓舞。她憶述，曾有一名25歲孕婦分娩後現妊娠毒血症、心臟衰竭，肚內及肺部積水妨礙呼吸，幸獲醫院免費提供氧氣及藥物治療，兩個星期後得以逃出鬼門關。Carrysa說，孕婦的笑容、親吻醫生雙手，對當時不諳阿拉伯語的她而言，點滴化為工作動力，「很多事情難以言喻」。

為人父母均盼嬰兒健康成長，但戰地裏高昂的醫療費令這種期盼變得奢侈，在這裏，產前檢查不是理所當然，惟延遲治療往往導致胎死腹中成為常態。有孕婦在懷孕初期無產檢，臨盆前送院才發現懷有雙胞胎，其中一個體型較小、頭骨不齊全。母親要求抱着出世便夭折的嬰兒道別，讓Carrysa不禁反思，「任何戰爭最終受害的都是人民」，有別於本港醫院位置近、醫療服務好，若也門有足夠資源供孕婦產檢，或許該名孕婦有更多醫療選擇、更好的結果。

自幼立志服務弱勢社群，Carrysa曾隨其他組織走訪塞拉利昂及岡比亞提供支援，「發生衝突的地方往往最有支援需求」。她駐也門期間，除要在母嬰醫院隨時候命，下班後還忙於寫報告，冀改善醫院運作流程，工作量不比在香港公立醫院時少。為安全起見，所有人員每周僅一至兩次到超市買物資，其餘時間均需留在醫院。

「衝突地方最有需求」

作為唯一由外地派駐母嬰醫院的婦產科醫生，Carrysa嘗試融入伊斯蘭文化，有男性在場就會戴頭巾。也門奉行傳統父權文化，她稱孕婦接受手術前，需獲丈夫、父親或兄弟等家中男性同意；醫生會適時安排提早簽署同意書，以免家屬路程太遠而錯失治療時機。

在當地接生過千嬰兒，Carrysa形容每個新生命在她心中具同等分量。今年元旦期間，曾有胎兒在生產過程中心跳變慢，但其首次懷胎的媽媽的子宮頸僅擴張4厘米，未達可分娩的10厘米水平；為免胎兒悶住窒息，醫院改而為她剖腹分娩，順利誕下塔伊茲的「元旦寶寶」，母子平安。Carrysa受訪時用平板電腦展示當時BB的照片，她拿着平板的姿勢，猶如再度接生這名寶寶般，眼角露出一絲絲喜悅神色。

明報記者 施晉宇