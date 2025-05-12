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港聞二

奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多

【明報專訊】桌球前世界一哥「火箭」奧蘇利雲去年經優才計劃成為香港居民，他日前接受英國廣播公司（BBC）訪問稱年內將離英，並打算移居中東。入境處長郭俊峯表示，奧蘇利雲屬頂尖人才，對居住地有很多選擇，形容香港有很多競爭對手。奧蘇利雲去年在沙特阿拉伯開設桌球學院，郭俊峯認為他選擇於中東發展「唔出奇」，不過他亦有在港籌備開設桌球室，惟近月未能來港準備新事業和新生活，要待他返港「先可以好確實為佢未來嘅居住地作出決定」。

「搶人才」共四五十萬人來港

郭俊峯於新城《民生無小事》又說，2022年推出「搶人才」措施以來，入境處合共批出逾31萬宗人才計劃申請，連同人才的家人，共有40萬至50萬人來港。

郭俊峯亦提到，內地五一黃金周假期間共563萬人次出入香港，比去年同期升34%，其中入境內地客佔92萬人次，較去年同期升兩成，整體過關人流運作暢順。

首批舊身分證今失效 次批10月

另外，首批舊款身分證今日起失效，涉及1970年或之後出生的舊證持有人，第二階段則涵蓋1969年或之前出生的舊證持有人，其舊證今年10月12日起失效。郭俊峯提醒，未換證者可到觀塘臨時辦事處辦理手續，身處海外者若未趕及回港換證毋須急於回港，不過回港後已失效的舊證會被收走，有關者須於30日內辦理新證。

相關字詞﹕郭俊峯 人才計劃 奧蘇利雲 入境處

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