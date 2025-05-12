奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多

「搶人才」共四五十萬人來港

郭俊峯於新城《民生無小事》又說，2022年推出「搶人才」措施以來，入境處合共批出逾31萬宗人才計劃申請，連同人才的家人，共有40萬至50萬人來港。

郭俊峯亦提到，內地五一黃金周假期間共563萬人次出入香港，比去年同期升34%，其中入境內地客佔92萬人次，較去年同期升兩成，整體過關人流運作暢順。

首批舊身分證今失效 次批10月

另外，首批舊款身分證今日起失效，涉及1970年或之後出生的舊證持有人，第二階段則涵蓋1969年或之前出生的舊證持有人，其舊證今年10月12日起失效。郭俊峯提醒，未換證者可到觀塘臨時辦事處辦理手續，身處海外者若未趕及回港換證毋須急於回港，不過回港後已失效的舊證會被收走，有關者須於30日內辦理新證。