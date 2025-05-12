搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣

街頭問卷取資料 派回報釣加碼

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，上周五接獲報案稱，去年10月收到騙徒來電，以高回報低風險誘騙投資倫敦金。事主去年10月至今年4月共將190萬元現金分9次在元朗教育路交予兩男子作投資，初期曾一次獲5萬元回報，其後提取本金及回報時被以不同藉口拖延，並要求收取行政費及保證金，懷疑墮騙局遂報警。

警方經調查後，當日在元朗拘捕一名男子，當晚再於詐騙集團在觀塘成業街的辦公室拘捕另外兩男子。被捕3人年齡25至36歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及串謀詐騙，已獲准保釋候查，6月中旬向警方報到。行動中在該辦公室檢獲電腦、手機、講稿、投資合約、本金收據、虛假投資紀錄等證物。搜獲的講稿顯示，最初以本港經濟環境差打開話題，查問事主投資情况，並分析環球市場情况，提出金價上升參考數字，以朋友交流理財問題方式交換事主更多資料。

最少7人被騙400萬 拘3漢

經調查相信，騙徒透過街頭問卷取得市民個人資料，經電話或通訊軟件聯絡，假扮投資經紀，誘使投資貴金屬及黃金，並將租用寫字樓粉飾為專業投資辦公室，亦設虛假網上交易平台，讓事主查閱虛假投資分析及紀綠。集團運作約一年，連同該報案市民最少7人受騙，合共騙去逾400萬元，相關犯罪得益由傀儡戶口清洗，實際金額仍待點算，估計詐騙集團仍有其他成員，警方將聯絡其他事主調查。