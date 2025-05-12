明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣

【明報專訊】警方上周五（9日）搗破一個投資詐騙集團，拘捕3人，以高回報低風險招徠，並向事主派發小額回報以吸引進一步增加投資，相信該集團運作約一年，最少涉7宗同類騙案，騙取逾400萬元，部分事主仍未意識到受騙。警方搜獲的講稿顯示，騙徒分析市場情况，提出投資抗通漲，以獲取事主更多資料。

街頭問卷取資料 派回報釣加碼

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，上周五接獲報案稱，去年10月收到騙徒來電，以高回報低風險誘騙投資倫敦金。事主去年10月至今年4月共將190萬元現金分9次在元朗教育路交予兩男子作投資，初期曾一次獲5萬元回報，其後提取本金及回報時被以不同藉口拖延，並要求收取行政費及保證金，懷疑墮騙局遂報警。

警方經調查後，當日在元朗拘捕一名男子，當晚再於詐騙集團在觀塘成業街的辦公室拘捕另外兩男子。被捕3人年齡25至36歲，涉嫌以欺騙手段取得財產及串謀詐騙，已獲准保釋候查，6月中旬向警方報到。行動中在該辦公室檢獲電腦、手機、講稿、投資合約、本金收據、虛假投資紀錄等證物。搜獲的講稿顯示，最初以本港經濟環境差打開話題，查問事主投資情况，並分析環球市場情况，提出金價上升參考數字，以朋友交流理財問題方式交換事主更多資料。

最少7人被騙400萬 拘3漢

經調查相信，騙徒透過街頭問卷取得市民個人資料，經電話或通訊軟件聯絡，假扮投資經紀，誘使投資貴金屬及黃金，並將租用寫字樓粉飾為專業投資辦公室，亦設虛假網上交易平台，讓事主查閱虛假投資分析及紀綠。集團運作約一年，連同該報案市民最少7人受騙，合共騙去逾400萬元，相關犯罪得益由傀儡戶口清洗，實際金額仍待點算，估計詐騙集團仍有其他成員，警方將聯絡其他事主調查。

相關字詞﹕低風險 高回報 倫敦金 投資騙案

上 / 下一篇新聞

24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補
24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補
陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰
陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
全球癲癇症患者至少5000萬
全球癲癇症患者至少5000萬
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場
灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成