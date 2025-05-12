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港聞

港聞二

涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路

【明報專訊】前日早上10時許，一輛小巴於元朗大棠路近水蕉新村路遭一輛私家車截停，5人站在小巴前方，當中有人持鐵通，與小巴司機口角，其後小巴兩次倒後再駛前撞向私家車，對方亦以鐵通敲打小巴車身，一輪擾攘後兩車各自駛離。警方經調查後暫時拘捕兩名男子，案件交由元朗警區反三合會行動組跟進。據悉，事件涉及爭奪小巴生意的黑幫同門內訌。

5煞與小巴司機對罵 鐵通敲車門

網上流傳片段顯示，一輛紅色小巴被一輛黑色私家車「閘」停，私家車左門打開，5名男子站在小巴車頭附近，當中有人持鐵通，雙方理論。小巴突然倒車繼而衝前撞向私家車左邊車尾，站在右邊車尾的3男子立即走避，有人跌倒及鐵通飛脫。

小巴繞過被撞至橫亙路中的私家車，有人拾起地上的鐵通，小巴再倒車猛撼私家車右邊車身。一名黑衫男子追上，用鐵通大力敲擊小巴司機位的車門，鐵通飛脫跌在地上，黑衫男子再拾起鐵通扑向司機車門。其間小巴狂「呼空油」發出引擎聲響，疑欲撞向黑衫男子，對方及時跳開閃避。

拘兩人緝4人 疑同門分支糾紛

及後小巴掉頭，曾多次駛前再倒後停車，5男子各自散開，有人站在其他車旁掩護，現場再傳出爭吵聲，「嚟吖！嚟呀！」其後小巴沿大棠路往元朗方向駛走，各人陸續返回私家車，整條片段長約兩分鐘。

警方經初步調查，案件列作狂亂駕駛及刑事毁壞，並於當日中午在元朗欖口村發現涉事私家車，其後於元朗仁樂坊拘捕兩名分別30及37歲男子，涉嫌刑事毁壞。據了解，事件因爭奪小巴生意積怨，雙方均有和勝和背景，但屬不同分支，警方正追緝小巴司機及其餘3男子。

相關字詞﹕小巴生意 黑幫 狂亂駕駛 刑毁

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