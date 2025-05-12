天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置

魚尾石原未列潛在工程 憂陸續有來

陳劍青指出，《保護海港條例》修例通過後不足一周，市建局已提出魚尾石是土瓜灣海濱其中一個「斷裂位」，但魚尾石並不在政府早前公布可能推展的首批填海工程之中，認為類似情况陸續有來，料未來數月民間會就維港小型填海工程提出不少建議，若符合法例標準都有機會獲批，認為政府應就小型填海工程帶來的累積影響做策略評估。

翻查資料，政府早前公布有可能受惠於修例的海港改善工程共有6項，土瓜灣一帶海濱佔去3項，包括臨海煤氣設施、青洲英坭碼頭用地及九龍城汽車渡輪碼頭；其他項目包括堅彌地城新海旁、灣仔水上運動區和銅鑼灣避風塘主題區、灣仔會展外的慶典主題區，工程包括興建行人板道及海岸台階等。

今年3月，民建聯亦已提出規劃「九龍新海濱」，建議先貫通九龍城區海濱長廊，並與尖沙嘴及觀塘一帶海濱長廊連接，打造香港新地標。民建聯當時稱，土瓜灣海濱有3個斷點，當中魚尾石為天然岩石，具歷史價值的自然景觀，現存困難是需在開發過程中平衡保護與發展，認為可優化現有海心公園行人通道，避免較大填海工程，又或採用新式設計，以階梯代替傳統防波堤，打造臨海特色單車徑和觀階梯，令海堤同時兼具「消波阻隔」和「閒暇休憩」功能。