韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」

韋志成昨於網誌稱，市建局團隊已委聘顧問公司展開「土瓜灣海濱研究」，以2014年完成的《九龍城市區更新計劃》研究報告及《啟德發展計劃》作基礎，深化並擴大研究範圍，從宏觀角度一併研究和規劃土瓜灣內陸地區、海濱空間用地的連接和暢達，以及水體建設的發展，期望能與社會不同持份者，共建「東維港灣區」（Victoria Cove Area）。

他表示，土瓜灣位處市區核心區域，近年在政府、市建局和私人發展商配合舊區更新的發展下，大大改善舊區環境，亦加強與周邊地區的連接，方便市民穿梭新舊社區。此外，土瓜灣對出水體呈三角形，面積約348公頃，比維港沿岸其他地區的「海灣」大，連同土瓜灣內陸土地面積，整個「東維港灣區」面積更達798公頃，若以「海、岸、陸」三合一的新規劃概念，絕對有條件成為全港首個集休閒娛樂、旅遊、商業及住宅於一體的「東維港灣區」，媲美澳洲悉尼大型海濱區域Darling Harbour和挪威奧斯陸的Aker Brygge。

稱修例拆牆鬆綁 更大發展機遇

韋志成續稱，土瓜灣海濱仍有部分空間因為屬於私人住宅或商業設施而未開放予公眾，造成數個「斷裂位」，出現海濱走廊「碎片化」現象，包括海心公園對開的自然景觀魚尾石、涉及私人業權的翔龍灣對開臨海煤氣設施及青洲英坭碼頭用地，仍然未能駁通，認為立法會上周通過修訂《保護海港條例》，為小型填海工程「拆牆鬆綁」，正好為貫通土瓜灣海濱用地、善用海港資源，給予更大的靈活和發展機遇。

增內陸海濱連接 加入親水活動

除發展海濱，韋志成稱，土瓜灣區通往海濱空間的部分地方，現仍有不少未被充分利用的「政府、機構或社區」用地如臨時停車場、文化藝術（例如牛棚）等，亦有現時由老舊社區設施佔用的土地。他認為，要進一步做好內陸土地與海濱空間連接，應一併就這些用地與海濱的發展，從土地用途、道路和行人網絡、環境活化等一體化規劃。

本研社憂重建項目「食公家地」

此外，市建局亦會研究土瓜灣對開水體的發展，加入親水活動及其他休閒、體育活動的可行性，以構建一個由內陸、海濱與港灣整體發展，方便暢達且活力蓬勃的「東維港灣區」。

本土研究社成員陳劍青認為，市建局提出的計劃除「駁通」海濱，亦要「連接」內陸地區，擔心日後提出的重建項目，會透過「食公家地」方式增加住宅及商業用地，增加收入。他說，市建局前年公布的九龍城重建計劃及去年提出的旺角花墟項目，均用上「食公家地」方式，以「一地多用」等名義發展區內休憩用地，原於地面的公園變成私人住宅項目的平台公園，「在數字上，區內休憩空間未必有所減少，但會令區內公共空間分配不均，可達性亦會減低」。