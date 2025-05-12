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保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介

【明報專訊】立法會今日下午加插保安及司法兩個事務委員會的聯席會議，保安事務委員會秘書通知議員，是應政府要求並就「維護國家安全的工作舉行聯席會議」。據了解，政府有機會按《基本法》23條本地法例《維護國家安全條例》提出技術性附屬法例，若屬實將是《條例》去年生效後首個附屬法例。

多名議員均稱未獲告知或不清楚具體詳情，包括是否涉及對國安法例改動。會議文件昨日同日未上載，預計今日即日公開及發送給議員。政府消息稱，今早會公布內容，議程「與國安工作有關」。另一消息人士預計政府會為議員及傳媒分別簡介文件內容。

立法會保安事務委員會昨傍晚6時許發出會議預告，稱應政府要求及兩個委員會主席簡慧敏及林新強同意，將在今午2時半舉行聯席會議。

會前一日內預告 多議員未在港

預告在開會前不足24小時發出，兩個委員會最少6名成員因工作仍在外地，包括身兼港區人代身分在廣東調研的馬逢國、梁美芬、吳永嘉、陳曼琪、黃英豪，以及隨特首李家超訪問中東的吳傑莊。

《國安條例》設機制，賦權特首會同行政會議可為維護國家安全所需及為更有效實施《港區國安法》、人大常委會2022就《國安法》14條和47條的解釋及《國安條例》，而訂立附屬法例。

相關字詞﹕國家安全 附屬法例 維護國家安全條例 23條 立法會

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