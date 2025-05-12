明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰

【明報專訊】美國總統特朗普展開關稅戰後，特首李家超第二度率領商界代表團出訪中東。隨團出訪的行政會議成員陳清霞接受訪問時指出，此次訪問團首次有許多內地企業代表，她形容是「強強聯合、拼船出海」，表示香港要採取加強國際交流，以及深化區域合作的策略，以應對美國關稅戰所造成的損害。

稱內企隨團屬「強強聯合」

德勤研合作拓國際市場

李家超率領商貿代表團出訪卡塔爾和科威特，陳清霞表示，這是深化香港與中東在金融、貿易、投資及創新科技等領域聯繫及合作的極好機遇。陳又以自己擔任高級顧問的德勤中國為例，稱公司高度重視此次出訪，出行之前與隨團的廣聯達科技、佳都科技等4家內地企業深入研究合作，簽署戰略合作協議，共同開拓國際市場，包括分析卡塔爾和科威特市場，識別、搶抓高潛力的商機；提升企業營運的效率，構建高效的全球供應鏈；以及支持這些企業進入中東市場。

陳清霞稱，德勤中國將提供投資併購諮詢、稅務諮詢、盡職調查及整合支持等全方位專業服務，助力這些企業實現國際化目標，提升品牌影響力及市場競爭力。

陳清霞說，面對現時世界局勢，加大對外宣傳、推介香港「一國兩制」和「超級聯繫人」優勢和作用更加重要，稱香港可通過自由港和實施零關稅優勢，及世界一流的會計、法律、金融專業服務等，鞏固香港國際競爭力。

她稱香港可發揮好「背靠祖國、內聯外通」優勢，協調、組織內地企業參與國際合作，將內地無人機等先進科技和創新產品推向中東市場，藉此鞏固香港在全球專業服務領域的領先地位。

相關字詞﹕德勤中國 陳清霞 關稅戰 李家超 中東訪問 李家超外訪

上 / 下一篇新聞

24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補
24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣
搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
全球癲癇症患者至少5000萬
全球癲癇症患者至少5000萬
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場
灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成