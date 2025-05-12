陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰

稱內企隨團屬「強強聯合」

德勤研合作拓國際市場

李家超率領商貿代表團出訪卡塔爾和科威特，陳清霞表示，這是深化香港與中東在金融、貿易、投資及創新科技等領域聯繫及合作的極好機遇。陳又以自己擔任高級顧問的德勤中國為例，稱公司高度重視此次出訪，出行之前與隨團的廣聯達科技、佳都科技等4家內地企業深入研究合作，簽署戰略合作協議，共同開拓國際市場，包括分析卡塔爾和科威特市場，識別、搶抓高潛力的商機；提升企業營運的效率，構建高效的全球供應鏈；以及支持這些企業進入中東市場。

陳清霞稱，德勤中國將提供投資併購諮詢、稅務諮詢、盡職調查及整合支持等全方位專業服務，助力這些企業實現國際化目標，提升品牌影響力及市場競爭力。

陳清霞說，面對現時世界局勢，加大對外宣傳、推介香港「一國兩制」和「超級聯繫人」優勢和作用更加重要，稱香港可通過自由港和實施零關稅優勢，及世界一流的會計、法律、金融專業服務等，鞏固香港國際競爭力。

她稱香港可發揮好「背靠祖國、內聯外通」優勢，協調、組織內地企業參與國際合作，將內地無人機等先進科技和創新產品推向中東市場，藉此鞏固香港在全球專業服務領域的領先地位。