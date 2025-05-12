明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補

【明報專訊】特首李家超上任後第二度率領商界出訪中東，昨抵達卡塔爾首都多哈，正式展開訪問行程。李家超首度聯同內地企業外訪，今次共有24名內企代表隨團，大部分為創科或新能源企業，李家超稱旨在協助它們「走出去」，並期望內企與本港企業互補優勢，發揮協同效應，提供全方位供應鏈服務。

訪問團成員共有24間內地企業代表（見表），大部分屬創科或新能源企業，如研發無人機的億航智能設備（廣州）副總裁崔正日、虛擬銀行微眾銀行副行長陳峭、人工智能企業佳都科技集團執行總裁陳嬌、從事油氣田和天然氣業務的金帝聯合控股集團常務副總裁盧衍銘等。其他內企代表包括復星醫藥母公司復星國際副總裁祝文魁、建築公司寶業湖北建工集團董事張健等。

晤卡塔爾元首 促經貿合作

大部分隨團內企尚未在香港上市，僅復星國際及寶業湖北建工集團的母公司寶業集團已在港上市。李家超昨抵埗後與多名內企代表交流，他在社交媒體稱與內企共同出訪，旨在發揮香港「內聯外通」優勢，幫助它們「走出去」。

副財政司長黃偉綸、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、貿發局主席林建岳等一同外訪。隨行本港商界代表包括香港總商會主席陳瑞娟、工業總會主席莊子雄、廠商會會長盧金榮、港交所行政總裁陳翊庭、港鐵行政總裁金澤培、機管局主席林天福等。

李家超昨正式展開訪問行程，與卡塔爾國家元首Tamim bin Hamad Al Thani及首相兼外交大臣Mohammed bin Abdulrahman Al Thani會面，討論加強兩地經貿、投資及人文合作。李表示，雙方已大致完成促進和保護投資協定的談判，期待早日正式簽署，並預告此行將與卡塔爾在貿易、投資推廣、金融服務、創新科技、文化和旅遊等範疇，簽定多份諒解備忘錄和協議。李家超邀請卡塔爾發掘在港投資和商業機遇，冀兩地在科技發展加強合作，包括共同研究、合資和跨境投資等。

「關稅戰帶來新秩序新機遇」

籲卡塔爾企業藉港優勢集資

李家超又到訪當地主權財富基金卡塔爾投資局，探討雙方在金融和經濟的合作機遇，其後出席渣打卡塔爾分行舉辦的市場簡介會暨午餐會。他在會上分享香港獨特優勢，強調本港面對關稅戰仍繼續保持「自由港」地位、實施「零關稅」。他指關稅戰帶來新秩序、新機遇，本港與內地工商界合作，能提供全面供應鏈管理系統，將惠及全球，他鼓勵卡塔爾企業利用本港資本市場、專業金融服務，以及與內地互聯互通的優勢，籌集國際資金。

訪問團成員、律師會會長湯文龍接受港台訪問表示，此行亦會到訪卡塔爾國際法院和爭議解決中心、卡塔爾律師協會和卡塔爾國際調解仲裁中心等，並與後兩者簽署諒解備忘錄。

代表團今日將與卡塔爾政商界會面，隨後轉往科威特繼續行程，本周四（15日）返港。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕卡塔爾 關稅戰 中東 李家超外訪 李家超

上 / 下一篇新聞

陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰
陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣
搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
全球癲癇症患者至少5000萬
全球癲癇症患者至少5000萬
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場
灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成