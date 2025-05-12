24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補

訪問團成員共有24間內地企業代表（見表），大部分屬創科或新能源企業，如研發無人機的億航智能設備（廣州）副總裁崔正日、虛擬銀行微眾銀行副行長陳峭、人工智能企業佳都科技集團執行總裁陳嬌、從事油氣田和天然氣業務的金帝聯合控股集團常務副總裁盧衍銘等。其他內企代表包括復星醫藥母公司復星國際副總裁祝文魁、建築公司寶業湖北建工集團董事張健等。

晤卡塔爾元首 促經貿合作

大部分隨團內企尚未在香港上市，僅復星國際及寶業湖北建工集團的母公司寶業集團已在港上市。李家超昨抵埗後與多名內企代表交流，他在社交媒體稱與內企共同出訪，旨在發揮香港「內聯外通」優勢，幫助它們「走出去」。

副財政司長黃偉綸、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、貿發局主席林建岳等一同外訪。隨行本港商界代表包括香港總商會主席陳瑞娟、工業總會主席莊子雄、廠商會會長盧金榮、港交所行政總裁陳翊庭、港鐵行政總裁金澤培、機管局主席林天福等。

李家超昨正式展開訪問行程，與卡塔爾國家元首Tamim bin Hamad Al Thani及首相兼外交大臣Mohammed bin Abdulrahman Al Thani會面，討論加強兩地經貿、投資及人文合作。李表示，雙方已大致完成促進和保護投資協定的談判，期待早日正式簽署，並預告此行將與卡塔爾在貿易、投資推廣、金融服務、創新科技、文化和旅遊等範疇，簽定多份諒解備忘錄和協議。李家超邀請卡塔爾發掘在港投資和商業機遇，冀兩地在科技發展加強合作，包括共同研究、合資和跨境投資等。

「關稅戰帶來新秩序新機遇」

籲卡塔爾企業藉港優勢集資

李家超又到訪當地主權財富基金卡塔爾投資局，探討雙方在金融和經濟的合作機遇，其後出席渣打卡塔爾分行舉辦的市場簡介會暨午餐會。他在會上分享香港獨特優勢，強調本港面對關稅戰仍繼續保持「自由港」地位、實施「零關稅」。他指關稅戰帶來新秩序、新機遇，本港與內地工商界合作，能提供全面供應鏈管理系統，將惠及全球，他鼓勵卡塔爾企業利用本港資本市場、專業金融服務，以及與內地互聯互通的優勢，籌集國際資金。

訪問團成員、律師會會長湯文龍接受港台訪問表示，此行亦會到訪卡塔爾國際法院和爭議解決中心、卡塔爾律師協會和卡塔爾國際調解仲裁中心等，並與後兩者簽署諒解備忘錄。

代表團今日將與卡塔爾政商界會面，隨後轉往科威特繼續行程，本周四（15日）返港。

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