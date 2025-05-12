明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場

【明報專訊】香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院長鄭永年上月底在深圳舉行的第三屆中國—東盟經濟關係研討會指出，美國總統特朗普推動國內改革更難、阻力更大，故將重心放在國際事務，雖然難以預測關稅戰何時結束，但「多數人不認為美國會贏」，而中國亦要考慮如何挺過衝擊（survive the shock）。他建議中國保持高度開放，與東盟10國建設共同市場。

鄭表示，中國開放本地市場便是為世界提供最好的貿易產品，一方面中國應致力推動高水平開放和包容的多邊主義；而作為中國第一大貿易伙伴的東盟則應保持團結，不要分裂，「東盟很多國家都是外向型經濟，部分依賴美國市場。但如果各國要被迫在中美之間選邊站，那將不利於經濟發展及區域穩定」。但他相信，亞洲各國領導人有智慧加強合作、應對難關。

同場的新加坡南洋理工大學經濟學名譽教授陳光炎則稱，中國意識到特朗普是一個「慕強」的人，「你愈低頭，他（特朗普）愈看不起。你愈『企硬』（stand firm），他即使不喜歡，但會尊敬你。但東盟國家都太小，只能低頭，而中國夠大，可以『企硬』」。

「可能不富有，但人口體量不小」

陳光炎認為，東盟是歷史的幸運兒，「就好像在樹下睡覺，突然有果實掉了下來」，上次貿易戰加速供應鏈重構，不僅中國內地，日韓與台灣都有企業赴東盟投資。他又稱，「我們（東盟）可能不富有，但人口加起來體量也不小，而且不像中日韓，東盟人口仍然很年輕，城鎮化不斷加速，中產階級正在形成，長遠將是新的消費市場」，認為在不穩定的世界局勢中，東盟是中國的好伙伴，可在動盪中互相扶持。不過他提醒，雖然美國股市、債市等先遭受關稅戰打擊，但其對中國經濟的衝擊遲些也會到來，宜早準備。

相關字詞﹕東盟 大灣區 關稅戰

上 / 下一篇新聞

24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補
24內企隨團訪中東 李：助走出去 多從事創科新能源業務 冀與港企互補
陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰
陳清霞：港需加強國際交流應對關稅戰
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
保安司法委員會今開會 消息：或提《國安條例》附屬法例 據悉與國安工作有關 料向傳媒議員簡介
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
韋志成：海港修例助土瓜灣駁通海濱 可板道連「斷裂位」、魚尾石碼頭 建商住娛旅「東維港灣區」
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
天然海岸視「障礙」 本土研究社：本末倒置
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
涉黑幫內訌 小巴遭車「閘停」撞出去路
搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣
搗投資騙黨 檢講稿「經濟差」開話匣
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
奧蘇利雲擬移居中東 入境處：不出奇 港對手多
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
內地男麥徑拔起標距柱 漁署調查 抬起拍片放回 專家：行為匪夷所思
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
戰地接生與死神搏鬥 義醫見證生命可貴 獲救孕婦笑容化動力 工作中反思戰爭殃民
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
局勢恐升級 籲捐款助也門婦孺
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
社協：劏房業主仍違規加租逾一成 倡設起始租金
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
職業治療患者多睇中醫 業界倡加強交流
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制
全球癲癇症患者至少5000萬
全球癲癇症患者至少5000萬
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】官員落區探媽媽 議員街站派花花
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】當年請食「飛蛋」 陳德章今請曾俊華飲
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】港區人代訪潮汕 品茶歎糕賞風光
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】威尼斯建築展開幕 港人搭竹棚劇場
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成
【Emily】大學站月台閘門竣工 餘下兩站下月前完成