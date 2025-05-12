灣區熱搜：學者籲中國以開放抵衝擊 與東盟建共同市場

鄭表示，中國開放本地市場便是為世界提供最好的貿易產品，一方面中國應致力推動高水平開放和包容的多邊主義；而作為中國第一大貿易伙伴的東盟則應保持團結，不要分裂，「東盟很多國家都是外向型經濟，部分依賴美國市場。但如果各國要被迫在中美之間選邊站，那將不利於經濟發展及區域穩定」。但他相信，亞洲各國領導人有智慧加強合作、應對難關。

同場的新加坡南洋理工大學經濟學名譽教授陳光炎則稱，中國意識到特朗普是一個「慕強」的人，「你愈低頭，他（特朗普）愈看不起。你愈『企硬』（stand firm），他即使不喜歡，但會尊敬你。但東盟國家都太小，只能低頭，而中國夠大，可以『企硬』」。

「可能不富有，但人口體量不小」

陳光炎認為，東盟是歷史的幸運兒，「就好像在樹下睡覺，突然有果實掉了下來」，上次貿易戰加速供應鏈重構，不僅中國內地，日韓與台灣都有企業赴東盟投資。他又稱，「我們（東盟）可能不富有，但人口加起來體量也不小，而且不像中日韓，東盟人口仍然很年輕，城鎮化不斷加速，中產階級正在形成，長遠將是新的消費市場」，認為在不穩定的世界局勢中，東盟是中國的好伙伴，可在動盪中互相扶持。不過他提醒，雖然美國股市、債市等先遭受關稅戰打擊，但其對中國經濟的衝擊遲些也會到來，宜早準備。