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灣區熱搜：中小企盼政府增援 分享政策動向

【明報專訊】香港中小企經貿促進會長黃達勝不諱言，從事出口貿易的中小企在關稅戰下只能「靠自己」或「死捱」觀望，情况許可尚能轉市場轉主業，或出口轉內銷，但最好是特區政府對中小企增加支援，尤其是政策資訊分享。

鐘表珠寶業依賴美 難尋替代市場

「美國想製造業回流是做夢，製造業回流香港也無可能，還說美國。」黃達勝指出，不同行業受關稅戰影響程度有異，「例如景點紀念品匙扣每個出廠價幾毫子，加200%客戶也可接受，而且旅遊區不能沒有禮品賣。最慘是鐘表珠寶行業，他們也想轉型，但生意太依賴美國，就算想開發中東、東南亞等國家，當地市場規模卻有限，因此若美國市場原本佔80%，最多也只能減至70%，不可能完全取代」。

「貿易戰是一場未來的戰爭，好多事情要多想一步。」黃達勝認為，這次中央政府應對關稅戰是有備而來，反觀特區政府則未有提前部署，尤其對中小企缺乏支援，「那些大商會、大企業可聘請美國律師解釋關稅政策，或有機會跟政府組團去中東考察，但中小企沒有這些機會，全部靠自己執生」。

黃舉例，深圳有些街道辦會主動詢問轄區的外貿企業是否有困難，為它們爭取減租、延遲交稅等政策，但特區政府在財赤下對企業資助大減。他希望特區政府多與中小企溝通交流，聽取業界難處並及時分享最新資訊動向，「例如特首去浙江考察，那邊跨境電商發展很好，我們怎樣聯絡？希望有個平台可以對接」。

翻查紀錄，特首李家超4月7日曾宣布應對關稅七大措施，包括向內地省市拓展內銷；與更多國家和經濟體簽訂自貿協定抵消美國貿易減少的影響；透過金管局協調銀行為企業提供資金周轉，以及加快產業升級轉型、科技創新和吸引外資進駐香港。

上周六李家超亦率50多名本港商貿和內地企業代表往卡塔爾和科威特訪問，本地代表來自各大商會及地產商，內地代表主要來自中型企業。

相關字詞﹕港商 中小企 大灣區 關稅戰

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