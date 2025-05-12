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灣區熱搜：關稅戰下港商自救 「廣交」探新市場 需改思路認真接待非西方客 進軍中東實地拜訪

【明報專訊】中美關稅戰已逾月，面對非理性措施，有從事禮品類出口的港商表明難以全棄美國市場，但仍要自謀出路，包括參加廣交會摸索新興市場情况，從其體會像中東市場便不能紙上談兵，要到當地探訪、了解對方需求、修改產品設計等，才能打開門路。另一方面，也有內地企業憑頂尖技術能力而有恃無恐，或未雨綢繆提早減少依賴美國程度，從而降低影響。

明報記者 林迎

早前參加廣交會的香港永光國際商品有限公司成立於1963年，已有逾60年歷史，主要業務是出口禮品和家庭用品，於東莞設廠。永光董事總經理勞偉文對本報說，產品定位中高端，質量及款式設計都優於競爭對手，多年來獲歐美客戶青睞，當中美國市場超過50%。而關稅之下，「有些客戶為了聖誕節仍然貨照要，關稅由客戶承擔。也有些客戶通知照樣生產，但先不發貨，等政策確定下來，大家知道（關稅）『條數點計』，才會繼續做生意」。

「美國有3億幾人，始終要買東西。他們使慣錢、過慣好的生活，要求好的商品。」面對客戶變化，勞偉文仍有信心他們會繼續落單，「因為沒有代替品，例如越南沒有我這個產業，只得中國。其實客戶很有承擔空間，他們的利潤可以cover（覆蓋）關稅」。上一次貿易戰時加稅10%，勞稱公司有主動減價以向客戶顯示誠意，「但現在一下加那麼多，我們不減價，客戶也不會說什麼」。

稱中東國家亦多樣 需求各異

永光另一主要市場歐洲則因經濟不景致購買力下降，勞偉文認為，在歐美新形勢下公司需開拓新市場，故參加今屆廣交會，「我們以前服務歐美為主，對其他地區不熟悉，也沒有那麼認真接待。現在不同了，思路要改變」。

他強調，雖然不少人提過往中東發展，但中東其實包括很多國家，有些較富有，有些在打仗，各處有不同需求，「例如沙特搞多元化經濟，想建更多酒店，有個客戶是做酒店建設，需要很多漂亮裝飾，我們的產品就適合」。他4月曾到迪拜考察，「看到他們的分銷鏈，原來那邊的人買貨會去迪拜，所以迪拜可以作為中東市場的中轉站」。

對於開拓新市場，勞偉文感到有難度，但亦要投入人力財力去探索，「不是收單就算，要去當地拜訪，了解客戶實際上做什麼業務、做事的概念、生意策略，然後看看我們能夠提供什麼」。他計劃未來在產品設計上增加中東元素，「伊斯蘭教國家有很多金色的物品，也有很多特殊圖案，上面那些花是什麼意思，我們不懂，要向對方請教，找人帶入門」。

轉做內需要培育市場 建自媒體平台

勞還稱，有意向電商和自媒體發展，包括國外的亞馬遜、TikTok，內地的京東、抖音，「現在大家都是上網買東西，我們不能漏了這個很大的市場」。他稱，因公司產品以西方款式為主，轉做內需仍要培育市場，搭建自媒體平台是其中一個手段，「國內市場在自媒體銷售多過實體店，我們也有在實體店設專櫃，但自媒體那邊賣得多些」。

不單港商，內地企業同樣以各自方式應對關稅。LED顯示屏供應商洲明科技總裁辦主任廖廣南表示，因中國生產的LED顯示屏主導全球，哪怕有關稅，美國仍然繞不開中國供應商。他也透露，有美國客戶早早備貨，亦有客戶甘願「硬食」，原因是公司產品價格和性能有優勢，客戶沒那麼容易說換就換，「美國客戶至今（截至4月初）沒取消一張單」。

顯示屏供應商：國產主導全球 美客沒撤單

作為反制，中國也對部分美國進口商品加徵關稅，內地營養品企業湯臣倍健旗下湯臣倍健營養探索（珠海）有限公司總經理蔣鋼便表示，公司早已不採購美國大豆，改用國貨，雖然部分牛乳原料來自美國，但現在可選擇澳洲或內地替代，從而降低貿戰衝擊。

相關字詞﹕大灣區 港商 關稅戰

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