百度自動車下月東涌測試 擬擴至數碼港

百度自動車獲運輸署更新牌照後，4月30日起每次測試車輛由1至5輛，增至可10輛同時運行，並可測試載指定人員。測試路段擴大至飛機維修區、航膳區及後勤區，並在機場行政大樓、民航處總部、亞博館、二號檢查站及香港飛機工程有限公司維修區設5個上落車試點，安全車速上限亦由以往時速30公里提高至50公里或以上。

陳美寶做首名乘客 讚表現出色

陳稱試坐當日自動車在機場附近行走一圈，無論讓車、切線，還是駛過迴旋處均表現出色，與一般車輛無異。她說得悉百度希望藉在港測試走向世界，由現測試左軚車，稍後引進右軚車，以適應全球駕駛場景。

由港珠澳大橋到港的旅客預計今年內可乘坐自動小巴，經「航天走廊」往來大橋香港口岸及毗鄰商業設施。機管局表示，小巴行程約3分鐘，每程最多可載16人，短期內單程每小時可載約500人次，長遠盼增至2000人次。系統計劃2028年接通東涌市中心，方便旅客接駁港鐵網絡。