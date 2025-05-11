明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

百度自動車下月東涌測試 擬擴至數碼港

【明報專訊】運輸署上月底更新向百度批出的自動駕駛車輛先導牌照，准許其擴大於北大嶼山的測試路段及開展指定人員載客測試。運輸及物流局長陳美寶昨日發表網誌稱，早前成為首名試乘的乘客，認為其表現出色。她表示百度計劃將測試延伸到東涌及數碼港等區域，6月開始在東涌部分路段不載客測試，途經不同屋苑外圍道路。

百度自動車獲運輸署更新牌照後，4月30日起每次測試車輛由1至5輛，增至可10輛同時運行，並可測試載指定人員。測試路段擴大至飛機維修區、航膳區及後勤區，並在機場行政大樓、民航處總部、亞博館、二號檢查站及香港飛機工程有限公司維修區設5個上落車試點，安全車速上限亦由以往時速30公里提高至50公里或以上。

陳美寶做首名乘客 讚表現出色

陳稱試坐當日自動車在機場附近行走一圈，無論讓車、切線，還是駛過迴旋處均表現出色，與一般車輛無異。她說得悉百度希望藉在港測試走向世界，由現測試左軚車，稍後引進右軚車，以適應全球駕駛場景。

由港珠澳大橋到港的旅客預計今年內可乘坐自動小巴，經「航天走廊」往來大橋香港口岸及毗鄰商業設施。機管局表示，小巴行程約3分鐘，每程最多可載16人，短期內單程每小時可載約500人次，長遠盼增至2000人次。系統計劃2028年接通東涌市中心，方便旅客接駁港鐵網絡。

相關字詞﹕陳美寶 運輸及物流局 運輸署 百度 自動駕駛

上 / 下一篇新聞