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港聞二

Keeta半百外賣員罷工 抗議報酬減

【明報專訊】「開工搵命博，做到冇尊嚴。」約50名Keeta外賣員昨午在荃灣發起罷工，並高呼口號，抗議Keeta自月初大幅降低每張訂單的報酬。有車手稱，本月起Keeta更取消部分區域繁忙時段的獎賞，致收入大減，已「轉會」至foodpanda。Keeta昨回覆本報稱，配送服務費及獎勵會因應上線時段、配送距離、難度及市場需求等因素而有差異，逾九成活躍送遞員亦曾獲額外獎賞。

Keeta：服務費有多因素致差異

在Keeta擔任車手逾一年的巴基斯坦裔Terry說，以往非繁忙時段每張訂單有42元或以上報酬，「孖單」有80元以上，如今前者僅32至35元，後者55至65元，即平均跌幅約一成半至三成。他說繁忙時段以往每張單收約55元，「孖單」至少90元，現在分別39至42元和約55元，額外獎賞亦遭取消。

車手：昔非繁忙每單至少42元 現32元起

Terry感嘆日做10小時，年中無休，每月報酬才達3萬元，扣除油費、租電單車等開支，每月實際獲1.6萬元收入，如今「薪金」再減，恐難維持生計，「especially here is Hong Kong, Hong Kong is so expensive（尤其這裏是香港，香港（生活）很昂貴）」。他促請Keeta「加薪」，確保非繁忙時段每張單報酬43元或以上、「孖單」80元或以上。

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