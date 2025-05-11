Keeta半百外賣員罷工 抗議報酬減

Keeta：服務費有多因素致差異

在Keeta擔任車手逾一年的巴基斯坦裔Terry說，以往非繁忙時段每張訂單有42元或以上報酬，「孖單」有80元以上，如今前者僅32至35元，後者55至65元，即平均跌幅約一成半至三成。他說繁忙時段以往每張單收約55元，「孖單」至少90元，現在分別39至42元和約55元，額外獎賞亦遭取消。

車手：昔非繁忙每單至少42元 現32元起

Terry感嘆日做10小時，年中無休，每月報酬才達3萬元，扣除油費、租電單車等開支，每月實際獲1.6萬元收入，如今「薪金」再減，恐難維持生計，「especially here is Hong Kong, Hong Kong is so expensive（尤其這裏是香港，香港（生活）很昂貴）」。他促請Keeta「加薪」，確保非繁忙時段每張單報酬43元或以上、「孖單」80元或以上。