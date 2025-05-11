國產檢測拭子疑受污染 公院兩病人新冠假陽性

醫管局昨宣布收到瑪嘉烈醫院通報，該院日前例行檢驗一批樣本採集套件時發現異常，部分樣本對新冠病毒呈弱陽性反應。局方其後重新抽驗供應商在今年1月送貨、並通過例檢的樣本採集套件，發現同一批次的100個樣本中有18個對新冠病毒呈弱陽性，遂審視曾用有關拭子病人的檢測結果，發現兩人可能是假陽性，包括曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人和曾入住仁濟醫院的82歲男病人。局方稱兩人沒明顯呼吸道感染病徵，覆檢後呈陰性，已經出院。

專家認為殘留病毒不具傳染性

同批次5院已用2.7萬支 市面無售

醫管局表示已諮詢微生物學專家意見，認為受污染拭子上的殘留病毒不活躍、不具傳染性，即使病人曾使用亦不會構成任何健康風險；拭子是密封包裝，經分析後估計產品在送院前已受污染，會繼續與衛生署及供應商密切跟進，亦會要求供應商日後必須提供品質監控紀錄及檢測認證，證明產品合乎訂明要求，確保病人安全及檢測準確。

涉事拭子由內地上巿公司濟南百博生物技術股份有限公司生產，今年1月至4月送到九龍西聯網5間醫院，已使用2.7萬支。衛生署表示涉事批次沒在零售市場分銷，不涉及市面售賣的快速抗原測試，而據供應商資料，該產品屬A類（低風險）體外診斷醫療器械，不屬於《醫療器械行政管理制度》的表列範圍內。

醫學會憂有假陰性 促徹查供應商

醫學會會長鄭志文稱事件不理想，認為拭子儘管密封，其存放環境、濕度、溫度等亦會影響質素，建議醫院應檢討拭子存放方式是否有漏洞，他又擔心曾用拭子的病人有假陰性。他稱現階段應徹查供應商及廠房是否受污染。

快速檢測包生產商相達生物科技董事長招彥燾認為，拭子倘受監管當然好，惟資源有限，其風險也低，監管太嚴或會推高成本。