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港聞二

保海港會批政府自裁自決 發展局：誤導

【明報專訊】立法會上周三（7日）三讀通過《保護海港（修訂）條例草案》。保護海港協會昨日批評，修例後如同政府兼任填海工程的申請與批核者，取代法庭角色；協會正諮詢資深大律師意見，擬透過訴諸法庭獲得濟助（remedy），倘無選擇下（no chance）會繼續清盤程序，意味屬協會解散前「最後一擊」。

發展局昨回應稱，政府已多次表明無計劃於維港大規模填海，對於有人繼續展示不實圖片，營造政府將於維港大規模填海的假象表示遺憾；局方又指所謂「自裁自決」的批評，全屬誤導的口號，重申填海從來都是行政當局決定，若市民不滿決定，仍可提出司法覆核。

自1997年實施的《保護海港條例》訂明維港內填海受「不可填海推定」約束，政府須證明具有「凌駕性的公眾需要」方可推翻。修例後，財政司長可就小型填海工程批出豁免；如不屬獲豁免的工程類別，則交由特首會同行政會議決定是否推翻約束。

視乎是否打官司 決定暫緩清盤否

曾就維港填海司法覆核的保護海港協會副主席徐嘉慎表示，修例如同推翻實施近30年的法例，再也無法保護海港，「我們不會在官員面前舉牌、高喊口號，如今這已不可行，會被捕的」。

徐又透露已啟動清盤程序，解散具30年歷史的協會；並稱正諮詢3名資深大律師意見，視乎能否就修例訴諸法庭，再決定暫緩清盤與否，「若有責任推動這件事，我們就會去做……總有人需要做這苦差」。

徐批評修例如同自裁自決，雖然現屆政府承諾不會大規模填海，「但問題是，這個政府兩三年後就不在，新的政府怎樣呢？」他認為政策經常有變，不能單靠承諾作準。他稱，只有在別無選擇下才會訴諸法庭，籲政府提出修例前應理性及有良知地考慮，強調向香港市民負責屬政府首要義務，「若（政府）已經做得很好，我們為什麼還要費心呢？」

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