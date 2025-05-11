海皇粥店老闆允發證明 孫玉菡料破欠3個月批

19外勞准延期留港兩周 獲資助食宿

孫玉菡昨在商台節目《政經星期六》表示，粥店員工大多已向勞工處求助，其中19名外勞亦受法例保障，同樣可透過破欠基金追討欠款，當局今年1月推行「輸入勞工支援計劃」，外勞遇公司結業要追討欠薪，可在簽證終止後留港多兩周，期內政府提供每日最多350元或其住宿費用70%的住宿資助、每日100元膳食和交通津貼，在完成追討後政府會通知外勞再來港，屆時住宿費等亦可獲資助。

孫續稱，破欠基金資金充裕，但強調基金並非提款機，當局會就每宗申請調查，確保能保障員工，同時不被濫用。就有分店員工稱結業前有人取走店內所有現金，孫在節目後回應稱，勞工處會確保每宗破欠申請無濫用，包括是否有非法挪用資金或逃避支付工資等；亦有成員包括警方及破產管理署代表的常設跨部門專責小組把關，若見濫用便會「調查到底」。

工會：付清欠薪僱主責任

不應卸責破欠基金

蕭蔡二人昨發聲明稱，破欠基金收到無力償還聲明後，將會安排與各員工核對數目，並盡量加快發放欠薪流程。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰回應稱，付清欠薪是僱主應承擔責任，不應「簡單地把責任轉移到破欠基金」，因基金亦有上限，聲明亦無提拖欠的強積金供款如何處理。招續稱，事件發酵數天，員工徬徨，「哪怕聲明早兩天出，我們員工至少心裏有數」，冀加快啟動破欠基金程序。

另外，申訴專員公署早前揭發有預簽棚紙的個案，孫玉菡稱有關個案或涉虛假文書，已轉介警方處理，今年下半年將大規模應用無人機等科技監察工地安全，其中無人機已試用，避免實地巡查時違規者有所警覺，有同事反映收效甚佳。孫又認為，營運地盤的「大判」亦需就工業意外負責，但未必向發展商追究責任，會繼續與發展商商討，以確保整個地盤的安全。