明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

海皇粥店老闆允發證明 孫玉菡料破欠3個月批

【明報專訊】海皇粥店日前宣布結業，約百員工遭欠約1500萬元薪金及解僱補償等。粥店創辦人兼董事蕭楚基、蔡汪浩昨日再發聲明，稱已與勞工處開會，所有員工的薪金、代通知金及遣散費等，將加快完成核算，並承諾發出「無力償還聲明」。勞工及福利局長孫玉菡昨在電台節目稱，受影響員工多被欠薪約一個月，可向破欠基金申請最多8萬元欠薪款項，相信足以全數覆蓋；如僱主合作備妥單據等文件，料員工3個月內可取回被拖欠款項。

19外勞准延期留港兩周 獲資助食宿

孫玉菡昨在商台節目《政經星期六》表示，粥店員工大多已向勞工處求助，其中19名外勞亦受法例保障，同樣可透過破欠基金追討欠款，當局今年1月推行「輸入勞工支援計劃」，外勞遇公司結業要追討欠薪，可在簽證終止後留港多兩周，期內政府提供每日最多350元或其住宿費用70%的住宿資助、每日100元膳食和交通津貼，在完成追討後政府會通知外勞再來港，屆時住宿費等亦可獲資助。

孫續稱，破欠基金資金充裕，但強調基金並非提款機，當局會就每宗申請調查，確保能保障員工，同時不被濫用。就有分店員工稱結業前有人取走店內所有現金，孫在節目後回應稱，勞工處會確保每宗破欠申請無濫用，包括是否有非法挪用資金或逃避支付工資等；亦有成員包括警方及破產管理署代表的常設跨部門專責小組把關，若見濫用便會「調查到底」。

工會：付清欠薪僱主責任

不應卸責破欠基金

蕭蔡二人昨發聲明稱，破欠基金收到無力償還聲明後，將會安排與各員工核對數目，並盡量加快發放欠薪流程。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰回應稱，付清欠薪是僱主應承擔責任，不應「簡單地把責任轉移到破欠基金」，因基金亦有上限，聲明亦無提拖欠的強積金供款如何處理。招續稱，事件發酵數天，員工徬徨，「哪怕聲明早兩天出，我們員工至少心裏有數」，冀加快啟動破欠基金程序。

另外，申訴專員公署早前揭發有預簽棚紙的個案，孫玉菡稱有關個案或涉虛假文書，已轉介警方處理，今年下半年將大規模應用無人機等科技監察工地安全，其中無人機已試用，避免實地巡查時違規者有所警覺，有同事反映收效甚佳。孫又認為，營運地盤的「大判」亦需就工業意外負責，但未必向發展商追究責任，會繼續與發展商商討，以確保整個地盤的安全。

上 / 下一篇新聞