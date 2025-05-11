市建局全體700人隔4年再凍薪 房協尚未薪酬檢討 稱按市價挽留人才

同面對財政挑戰的市建局及房協，早前分別簽訂一筆逾百億元定期及循環銀團貸款。市建局2024/25年度財政報告仍未公布，但2022/23年度及2023/24年度分別錄得35億及39億元淨虧損，是相隔20年後連續兩年「見紅」。

市建局發言人回覆查詢時表示，局方每年均按機制程序評核員工表現，檢討員工薪酬水平。局方近日仔細考慮後，決定凍結2025/26年度員工薪酬水平，而工作表現達至所需績效要求員工則獲發浮動薪金，有關結果已通知約700名員工。翻查資料，市建局2021/22年度亦曾凍結薪酬水平。

房協料2024/25年度盈餘

至於房協於2021/22及2022/23年度分別錄得12.6億和逾18億元虧損，2023/24轉虧為盈，錄得4.56億元盈餘。至於2024/25年度財政報告仍未公布，房協行政總裁陳欽勉今年2月曾提及預計2024/25年度將有盈餘。

被問本年度會否仿效多個法定機構凍結薪酬，房協發言人回應稱，房協有既定薪酬檢討機制，每年人力資源委員會按機制檢討整體薪酬策略，再由執行委員會批核，考慮因素包括房協業務表現及財政狀况、市場環境，以及薪酬趨勢等；2025/26年度薪酬檢討仍未進行。

議員籲房協平衡審慎理財員工士氣

身兼市建局非執董的立法會議員陳學鋒表示，政府凍薪對法定機構具有參考及指標作用，市建局凍薪合理，但不估計房協檢討結果。立法會議員、房委會委員梁文廣則表示，市建局財政較嚴峻，與公務員一同共渡時艱凍薪是恰當的；至於房協因承擔「房屋實驗室」角色，並承建多項公營房屋工程，故調整薪酬水平時，促房協需平衡審慎理財及員工士氣。

明報記者