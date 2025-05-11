陳國基：不應標籤旅客 將來或成高消費者

陳國基昨於商台《政經星期六》提到，學生旅客消費力不高，但若對香港印象好，日後再次來港旅遊可能成為高消費旅客，亦可能會來港升學甚至工作，貢獻可以很大，呼籲社會歡迎不同類型的旅客。陳強調當局亦不希望旅客影響市民，提及內地的傳媒、社交媒體對旅客人流「很主導」，當局會密切留意以應對突發人流；當局亦與旅行團協調，安排團友分散在不同時段用膳和參觀景點。

稱東壩研「觀光電瓶車」載客

至於有旅客指本港酒店過貴，陳稱當局有與酒店業界溝通，認為香港酒店不同檔次有貴有平。早前旅客「迫爆」東壩，陳則稱政府已提前檢視並為東壩增加小巴班次，五一期間整體順暢，旅客毋須排長龍等車，並說日後考慮用「觀光電瓶車」載客。

2022年《施政報告》宣布在香港島建造全長約60公里的活力環島長廊，陳國基估計兩三年內長廊可建造九成部分，冀為市民旅客提供更多悠閒和散步空間。陳亦提及政府會提前部署十一黃金周，會「更好利用」啟德郵輪碼頭，無郵輪泊岸仍可舉辦活動。

文體旅局長羅淑佩昨在另一場合表示，今年首4個月接待1600萬人次遊客，較2023年同期增加1.2倍，其中歐盟遊客增長顯著，較2023年增加1.4倍，形容在政府及業界努力下旅遊業「強勁復蘇」。