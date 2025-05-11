旅發局明年推旅遊實時地圖 呈景點輪候時間

剛過去的五一黃金周高峰時有約3000名旅客到訪西貢東壩，張太表示長遠而言或需限制車流，至於會否向到訪旅客收費，她指「收入場費又要落個閘，我們不覺得是一個可行方法」。

張馮泳萍昨日分別在有線《有理有得傾》和now《大鳴大放》受訪，她稱對黃金周旅客人數感鼓舞，期內錄得110萬人次旅客，較去年同期多逾兩成，其中非內地旅客更較去年升三成，升幅較內地旅客多。

專員倡東壩限車流

近年不少內地旅客喜歡到本港各處街道或路牌「打卡」，被問到這些地點會否亦可在地圖標示，張馮泳萍認為較困難。至於會否有加入地圖的景點數目，她稱「要再睇（情况）」，因有些景點會突然爆紅，強調當局會留意旅客使用的社交平台。

西貢東壩近月成為內地遊客熱門景點，張馮泳萍認為旅客到埗亦不會想見到「全部都是人頭」，故長遠要和各部門設法分散旅客到不同的「綠色景點」，並考慮參考內地或外地景點，在該處限制車流，「某程度車輛供應變成限額」。她說會諮詢各界意見，跟運輸署和漁護署商討。