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港聞

港聞二

優才媽來港一年 考牌創業湊仔學廣東話

【明報專訊】46歲上海媽媽陳學琴去年3月循「優才計劃」來港，今年將與兒子在港共度母親節。自言今日未必想收花或禮物的她，期望母子共同回望過去一年笑與淚，形容這年二人「歸零」融入，她曾清晨5時半起牀溫書，最終苦盡甘來，考取地產及證券金融1、4、9類牌照，並自立公司營運。陳笑稱遷居一年自己宛若回到18歲，兒子也成長為「小男子漢」，又大讚本港「全人教育」，呼籲其他優才發現香港的優點，不要挑剔兩地的不同。

陳學琴說，她曾在上海從事行銷工作並與丈夫共同擁有一間廣告公司，現與兒子兩人移居本港，丈夫明年亦會南下團圓，而放下內地生活及資源是被本港「全人教育」的理念吸引。她解釋，兒子曾在公立學校讀小五，功課日日做到晚上11時，升學競爭如「過獨木橋」，令全家倍感壓力，了解本港教育體系後便打算舉家來港。

適應不易 省錢自學剪髮

來港最初3個月，陳學琴形容困難處處，舉例指來港前已接受廣東老師的粵語培訓，但來港後才驚覺香港和廣東粵語大不相同；兒子聽不懂廣東話，英語亦與本地生有差距，上堂做功課都碰壁。暑假時她特為兒子找廣東話教師培訓，亦為兒子做英文輔導，到新一年開學時兒子才逐漸適應，她自己則靠努力聽、大膽講，現已能用廣東話日常溝通。

她續指，香港物價高，為省錢她自學為兒子剪髮，笑言「（現在）手藝已可以幫老公剪髮」；又說來港後漸有「想吃大餐」的衝動，不過香港吃飯較上海貴，平日多自己煮食，兩母子在特別日子才吃大餐。

這名雙職媽媽大讚本港教育，希望兒子未來留港升讀大學。她提到，孩子在小學就能接觸攀石、欖球等內地學校鮮有提供的興趣班；老師亦會發現到孩子「閃光點」，如擅長做手工等，她喜見香港教育有更多人性關懷，令兒子變自信、學會承擔責任，開始為她煮飯、做家務、提重物等。

讚港全人教育 兒子變自信

對於來港人才可能遇到的困難，陳學琴強調要擺正心態，「來到新世界要擁抱它」。她說，為盡用香港金融中心的特點，自己最終選擇「離錢更近一點」，以地產、證券類作為新職業方向，雖無金融業界背景，但還是考取相關職業牌照，並創立地產經紀公司，未來會多接觸這兩個領域的本地人脈及資源。

（母親節．特寫）

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