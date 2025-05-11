白頭母護腦癱兒半生 不怕閒言，只怕扶抱無力

明報記者 江麗盈

佛誕剛過去，天氣悶熱，江月萍一大早從屯門南的住所出發，乘坐輕鐵及西鐵，到天水圍天耀邨的耀能協會宿舍接偉耀到屯門醫院覆診，待覆診結束，她要先送兒子回宿舍，再啟程回家。途上兩人滿頭汗，江月萍說，偉耀約半年到醫院覆診一次，每次往返屯門及天水圍幾乎要兩小時，令她感到疲累。

覆診往返兩小時 疲累不言棄

照顧不容易，但江月萍說：「我無想過放棄。」偉耀幼年時已與其他同齡小朋友很不一樣，手腳無力，無法坐立，覆診時醫生確認他患大腦麻痺，江月萍毅然辭去從事7年的教書工作，專心照顧偉耀，到幼兒中心學習照顧技巧，「既然是你生出來的小朋友，你就要不離不棄地愛護他」。

她提到，以往社會大眾對殘疾孩子認識不多，與偉耀外出總有人注視，有人甚至會講難聽說話，例如質疑她前世做壞事，孩子才有殘疾，「我不介意，我是媽咪，我生的孩子，我要接受，不要理別人講什麼說話」。

街坊一句 兒子落淚

江月萍不介意，但偉耀聽到會傷心，她記起有次跟街坊聊天，對方提起有些酒樓飲宴時侍應會預先分菜、逐碟上，客人如「食殘廢餐」，怎料另一街坊對她講「你兒子都食殘廢餐」。在旁的偉耀聽到，隨即流眼淚，「他不明白為何對方這樣講，我唯有跟他解釋別人是出於不理解」。

旁人不理解，江月萍更慶幸現已離世的丈夫一直支持，「他也不離不棄，不嫌棄這個小朋友」。她憶述兩人曾在偉耀幾歲時一同到北京旅行，要合力抱偉耀上飛機、上旅遊巴，雖然辛苦，但聽到偉耀一句「媽咪我可以搭到飛機」，頓覺值得，「為何正常人可以搭飛機，他不可以？是還他心願」。

盼政府支援接送 社會勿歧視

偉耀現時居於耀能協會宿舍，間中才回家「度假」，江月萍會每日去天水圍探望，但她說生活已較以往輕鬆。不過7年前在家幫兒子洗澡時不慎跌倒的事，令她開始擔心隨着體力減退，將來或難以再接偉耀回家，「我最大困難是年紀大」。她希望政府加強為殘疾人士而設的上門照顧及接送服務，即使她日後體力不足以接送或扶抱偉耀，仍有機會繼續安排他定期回家，「我知道他很嚮往在家生活」。

回望照顧偉耀的45年，江月萍稱當然有感到吃力的時候，但她選擇樂觀及勇敢面對，還不時去中心參與活動，與同路人互相鼓勵，「怎樣捱得過？做人最緊要有信心」。今年母親節，她的願望離不開盼望兒子健康平安，再想到其他殘疾人士及他們的家長，她說：「希望社會都可以一齊愛惜這些小朋友，不要用歧視眼光。」

（母親節．特寫）