利物浦訪港表演賽 球迷優先票預購再甩轆

英球會稱技術錯誤

香港利物浦官方球迷會會員原定本月2日早上10時優先購票，惟當日部分球迷未到10時已能「偷步」買飛，令球迷準時登入平台時預售門票已所剩無幾。主辦方TEG SPORT其後公布補購方案，稱額外的利物浦球迷區門票將於昨早11時起提供該球迷會會員補購，該會會員可在同日不早於上午11時收到由英國球會發出的連結。

球迷會冀今順利：明已公售

香港利物浦官方球迷會會長Mino向本報表示，汲取上次經驗，英國球會未必會提早太多傳送購票連結，遂到準時11時仍耐心等待，惟11時半仍未收到連結，同時會員已「群情洶湧」，遂向主辦方和英國球會查詢。昨日下午Mino始收到回覆，英國球會承認基於「技術錯誤」，連結無法準時傳送，並稱今早8時將再開放預售，連結今早7時半發放給球迷會。球會在回覆中兩度向香港球迷致歉。

Mino說，該球迷會截至昨天還有500多名球迷未能購票，期望今天預售不再出錯，「唔係我真係要『杯葛』（利物浦）！」他苦笑道明天已是公售日，倘再出錯，等於球迷會將無法優先購票。主辦方早前強調，予以補購的門票來自贊助商和持份者的配額，不影響公售門票數量。