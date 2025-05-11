利物浦訪港表演賽 球迷優先票預購再甩轆

【明報專訊】利物浦和AC米蘭兩支足球勁旅7月底來港在表演賽對壘，預售階段再現甩碌。香港利物浦官方球迷會會員原定昨早11時優先購票，惟指定時間內仍未收到英國球會發出的購票連結。英國球會昨午向該球迷會致歉，稱由於「技術錯誤（technical fault）」，連結無法準時發送，將在今晨8時再次開放預售，連結會提早半小時發放。有球迷盼預售順利，否則賽事明天（12日）公開售票，他們將失去優先購票的福利。
英球會稱技術錯誤
香港利物浦官方球迷會會員原定本月2日早上10時優先購票，惟當日部分球迷未到10時已能「偷步」買飛，令球迷準時登入平台時預售門票已所剩無幾。主辦方TEG SPORT其後公布補購方案，稱額外的利物浦球迷區門票將於昨早11時起提供該球迷會會員補購，該會會員可在同日不早於上午11時收到由英國球會發出的連結。
球迷會冀今順利：明已公售
香港利物浦官方球迷會會長Mino向本報表示，汲取上次經驗，英國球會未必會提早太多傳送購票連結，遂到準時11時仍耐心等待，惟11時半仍未收到連結，同時會員已「群情洶湧」，遂向主辦方和英國球會查詢。昨日下午Mino始收到回覆，英國球會承認基於「技術錯誤」，連結無法準時傳送，並稱今早8時將再開放預售，連結今早7時半發放給球迷會。球會在回覆中兩度向香港球迷致歉。
Mino說，該球迷會截至昨天還有500多名球迷未能購票，期望今天預售不再出錯，「唔係我真係要『杯葛』（利物浦）！」他苦笑道明天已是公售日，倘再出錯，等於球迷會將無法優先購票。主辦方早前強調，予以補購的門票來自贊助商和持份者的配額，不影響公售門票數量。